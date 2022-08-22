Маріуполь сьогодні: українців годують обіцянками, а “своїм” дарують вцілілі квартири

Маріуполь. Знесення будинків по вулиці Сонячній та бульварі Шевченка продовжується. Людям, які тут мешкали, окупанти пропонують обіцянки замість житла.

Тим часом російських будівельників почали розміщувати у вцілілих квартирах за сприянням колаборантів — голів ОСББ.

Типова поведінка окупантів: українцям брехливу надію, своїм — майно українців. Нічого нового.

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