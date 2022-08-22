Україна

Маріуполь сьогодні: українців годують обіцянками, а “своїм” дарують вцілілі квартири

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 22 Серпня 2022, 14:00

Більше відео
0:03:12
Нікополь
Можуть знищити пам’ятки архітектури й іконостаси. Постійні обстріли Нікополя загрожують не лише людям
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 22 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 22 серпня
0:11:56
Росія готує “суд” над українськими військовими: які міжнародні права порушує РФ
Порушення усіх Женевських конвенцій та прав людини! Чи справді Росія готує публічний “суд” над українськими військовими
Українцям дозволили використовувати застосунок Дія за кордоном
Відтепер можна використовувати Дію за кордоном! Які країни визнали український застосунок
Дивитись більше

Останні відео
0:02:11
Маріуполь сьогодні

Маріуполь сьогодні: українців годують обіцянками, а “своїм” дарують вцілілі квартири
0:04:00
Марія Примаченко
Національна легенда України! Розповідаємо про Марію Примаченко та порятунок її полотен під час війни
0:04:34
Аукціон для ЗСУ
Лоти від іграшки Патрона до сукні Каменських — як долучитись до благодійного онлайн-аукціону для ЗСУ
0:04:45
Переселенці з Херсону
Врятувались з окупації та відкрили з бабусею власну справу: історія сім’ї з Херсонщини, що надихає
0:03:12
Нікополь
Можуть знищити пам’ятки архітектури й іконостаси. Постійні обстріли Нікополя загрожують не лише людям
0:04:30
Реалії війни від українського захисника
З будівельника – у нацгвардійця. Реалії війни від українського захисника та викриття зрадників
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 22 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 22 серпня
0:11:56
Росія готує “суд” над українськими військовими: які міжнародні права порушує РФ
Порушення усіх Женевських конвенцій та прав людини! Чи справді Росія готує публічний “суд” над українськими військовими
0:04:05
Історії людей, що пережили російський полон у Тростянці
Пережити “підвал” вдалося не всім! Жахливі історії про російський полон у Тростянці
Українцям дозволили використовувати застосунок Дія за кордоном
Відтепер можна використовувати Дію за кордоном! Які країни визнали український застосунок
Більше відео
Марія Примаченко
Читати далі
Національна легенда України! Розповідаємо про Марію Примаченко та порятунок її полотен під час війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь