Маріуполь сьогодні: українців годують обіцянками, а “своїм” дарують вцілілі квартири

Маріуполь. Знесення будинків по вулиці Сонячній та бульварі Шевченка продовжується. Людям, які тут мешкали, окупанти пропонують обіцянки замість житла.
Тим часом російських будівельників почали розміщувати у вцілілих квартирах за сприянням колаборантів — голів ОСББ.
Типова поведінка окупантів: українцям брехливу надію, своїм — майно українців. Нічого нового.
Також радимо почитати інтерв’ю Тайри. Вона розповіла про полон, катування та бої за Маріуполь.
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