Либо россияне уходят оттуда, либо гибнут — Олег Жданов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении

Украинские военные держат под постоянным огневым контролем мосты на Юге, которые служат оккупантам логистическими связями.

Последние недели только и слышно новости о взрывах на Антоновском и Каховском мостах — стратегических точках для россиян. А вчера стало известно об очередном уничтожении боеприпасов россиян в Чернобаевке.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телеканала FreeДOM, как проходит контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении.

Наш Генеральный штаб приступил к планомерному уничтожению (российской — ред.) группировки. У них остается выбор: либо они уходят, либо погибают под нашим огневым влиянием, — говорит эксперт.

Украина добивает мост через плотину во временно оккупированной Каховке. Как результат, уже сейчас тяжелая военная техника захватчиков заходить туда не может.

— Добиванием этих мостов мы закрываем крышку котла, особенно для группировки в Херсоне и на Николаевском направлении, — объясняет Жданов.

А если ВСУ выйдет на правом берегу до Днепра, то сможет держать огневой контроль еще в радиусе 70 км в сторону оккупантов. Поэтому оборона россиян может упасть на всем юге страны, в том числе и в Крыму.

Смотри полное интервью с Олегом Ждановым.

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