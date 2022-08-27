Украина

Либо россияне уходят оттуда, либо гибнут — Олег Жданов рассказал о контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении

Елена Яковлева, редактор сайта 27 августа 2022, 18:00
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