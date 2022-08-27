Мы не дойдем до переговоров Минск-3! Секретарь СНБО Данилов о путях мира для Украины

ВСУ делают оккупантам “подарки” в ответ на их “поздравления” с Днем Независимости. Так, 26 августа был нанесен удар по Антоновскому мосту, по оккупантам в Чернобаевке. В этом ВСУ помогает высокоточное оружие от западных партнеров.

Об этом и многом другом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона Единые новости.

Минск-3: есть ли вероятность переговоров

О том, что Россия как никогда заинтересована в переговорах, сейчас говорят все. Украина готова сесть за стол переговоров при двух условиях: никаких псевдореферендумов на временно оккупированных территориях быть не может, а тем более не может состояться судилище, которое россияне готовили для пленных бойцов полка Азов.

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Так остается ли вероятность переговоров по состоянию на сегодняшний день, и на каких условиях Украина согласна в них принять участие?

По словам Данилова, курс на НАТО взят уже давно. К тому же, последний социологический опрос украинцев показывает: более 75% опрошенных считают НАТО единственным альянсом, способным защитить Украину от России.

— Что Минск-2, что Минск-3 — это условия неприемлемые для Украины с территориальными уступками и экономической зависимостью. Те, кто сейчас думает о каких-то договоренностях с Путиным из-за холодной зимы и малых запасов газа должны выбрать: либо жить в демократической стране, либо в зависимости от России.

Мы не дойдем до переговоров Минск-3, мы послали РФ! И такого мнения вся власть Украины: и Зеленский, и Залужный, и я, — подытоживает Алексей Данилов.

Также Данилов успокоил граждан: ежедневно проходят разговоры в кабинете президента о ситуации на фронте, мозговой штурм и поиск решения очередной проблемы на том или ином направлении.

Об окончании войны сейчас пока рано говорить — убежден Данилов. Такого же мнения и бывший Министр иностранных дел Павел Климкин: от чего будет зависеть наша победа, читай в материале.

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