Ми не дійдемо до переговорів Мінськ-3! Секретар РНБО Данілов про шляхи миру для України

ЗСУ роблять окупантам “подарунки” у відповідь на їхні “вітання” з Днем Незалежності. Так, 26 серпня був завданий удар по Антонівському мосту, по загарбниках у Чорнобаївці. У цьому ЗСУ допомагає високоточна зброя від західних партнерів.

Про це та багато іншого розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Мінськ-3: яка ймовірність переговорів

Про те, що Росія як ніколи зацікавлена у переговорах, зараз говорять усі. Україна була готова сісти за стіл переговорів за двох умов: жодних псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях бути не може, а тим паче не може відбутися судилище, яке росіяни готували для полонених бійців полку Азов.

То чи залишається ймовірність переговорів станом на сьогодні та на яких умовах Україна згодна в них взяти участь?

За словами Данілова, курс на НАТО взятий уже давно. До того ж, останнє соціологічне опитування українців показує: понад 75% опитаних вважає НАТО єдиним альянсом, здатним захистити Україну від Росії.

— Що Мінськ-2, що Мінськ-3 — це умови, неприйнятні для України із територіальними поступками та економічною залежністю. Ті, хто зараз думає про якісь домовленості з Путіним через холодну зиму та малі запаси газу, повинні обрати: або жити в демократичній країні, або в залежності від Росії.

Ми не дійдемо до переговорів Мінськ-3, ми послали РФ! І такої думки вся влада України: і Зеленський, і Залужний, і я, — підсумовує Олексій Данілов.

Також секретар РНБО заспокоїв громадян: щодня відбуваються розмови у кабінеті президента щодо ситуації на фронті, мозковий штурм та пошук розв’язання чергової проблеми на тому чи іншому напрямку.

Про закінчення війни зараз поки рано говорити — переконаний Данілов. Такої ж думки й колишній Міністр закордонних справ Павло Клімкін: від чого залежатиме наша перемога читай у матеріалі.

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