Дальше — больше! ВСУ прорвали первую линию российской обороны в Херсонской области

Украинские военные делают все, чтобы вернуть наши территории. Утром 29 августа стало известно, что ВСУ прорвали первую линию обороны российско-оккупационных войск в Херсонской области.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона утром 29 августа подтвердила эту информацию и отметила, что ситуация на Южном направлении напряженная, но контролируемая украинскими силами.

Она подчеркнула: после точных ударов ВСУ в Херсонской области оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах.

В оперативной группировке войск Каховка сообщают: 109-й стрелковый полк “ДНР” отошел от занятых позиций. Однако оккупанты наносят удары из танков, авиации и артиллерии.

В Каховке отметили, что ситуация на временно оккупированной территории Херсонской области крайне непростая. HIMARS уничтожили практически все большие мосты: Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский.

Остались лишь пешеходные переходы, поэтому российская армия отрезана от поставок вооружения и личного состава из Крыма.

Любая военная операция нуждается в тишине. Надо осознавать, что любые вдохновляющие действия должны иметь логическое завершение, тогда они будут результативными, — подчеркнула Гуменюк.

Она сообщила, что силы врага мощные, ведь они стягивали их на Южном направлении довольно долго. Но огневой контроль над логистикой врага дал свои результаты — уничтожены сосредоточение военной техники, склады с боеприпасами, установки ПВО.

— Мы продолжаем общаться с населением на временно оккупированных территориях и доносим им месседж — мы не уничтожаем объекты инфраструктуры и наше мирное население, но просим эвакуироваться или найти надежное укрытие, — подчеркнула Гуменюк.

Также ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод в Херсонской области, на территории которого войска РФ разместили свою технику, боеприпасы и живую силу. Об этом сообщил глава Бериславской РВА Владимир Литвинов в комментарии Суспільному.

В последние недели ситуация на Юге достаточно напряженная. Кроме уничтожения мостов, украинские военные уничтожают склады боеприпасов оккупантов. Это позволяет Украине проводить контрнаступление. Ранее мы рассказывали о ситуации на фронте и как на боевые действия влияет уничтожение логистических центров россиян.

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