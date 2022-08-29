Украина

Дальше — больше! ВСУ прорвали первую линию российской обороны в Херсонской области

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 августа 2022, 13:52
ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсоні: контрнаступ розпочався

Больше видео
29 серпня День пам'яті захисників України: все про День пам'яті загиблих
Герои живут вечно! Страна отмечает День памяти защитников Украины
0:02:16
Обстріл Енергодару
Мощные обстрелы Украины продолжаются: последствия взрывов в Энергодаре, Харькове, Сарнах и Орехове
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 29 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 29 августа
0:06:13
Ситуация в Мелитополе
Коллаборанты Мелитополя звонят спецслужбам Украины, чтобы отбелить себя — боятся партизан
Смотреть больше

Последние видео
29 серпня День пам'яті захисників України: все про День пам'яті загиблих

Герои живут вечно! Страна отмечает День памяти защитников Украины
0:05:00
ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсоні: контрнаступ розпочався
Дальше — больше! ВСУ прорвали первую линию российской обороны в Херсонской области
0:02:16
Обстріл Енергодару
Мощные обстрелы Украины продолжаются: последствия взрывов в Энергодаре, Харькове, Сарнах и Орехове
0:10:10
Скільки зароблять українські переселенці в Польщі
Украинцы — не дешевая рабочая сила! Сколько зарабатывают наши переселенцы в Польше
0:05:55
Дальше — больше! ВСУ прорвали первую линию российской обороны в Херсонской области
Лучше подготовиться, чем замерзать. Какие возможны трудности в отопительном сезоне-2022
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 29 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 29 августа
0:06:13
Ситуация в Мелитополе
Коллаборанты Мелитополя звонят спецслужбам Украины, чтобы отбелить себя — боятся партизан
0:04:20
Выставка посвящена Азовцам
Стальные защитники Мариуполя! Как родные бойцов Азова делают все, чтобы память о героях жила
0:06:21
Цены на бензин
Цена на бензин в Украине на конец 2022 года удивит многих — чего ждать водителям
0:05:55
Ярмак про перезапис пісні Моя страна українською мовою
Почувствовал, что просто не могу петь на русском — Ярмак об украинизации хита Моя страна
Больше видео
29 серпня День пам'яті захисників України: все про День пам'яті загиблих
Читать дальше
Герои живут вечно! Страна отмечает День памяти защитников Украины
Обстріл Енергодару
Читать дальше
Мощные обстрелы Украины продолжаются: последствия взрывов в Энергодаре, Харькове, Сарнах и Орехове

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь