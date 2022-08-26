Кілька прильотів, б’ють дуже чітко — нове перехоплення від СБУ, в якому дружина окупанта вражена влучністю ЗСУ

Російські окупанти лиш одну річ вміють робити професійно — скаржитися на блискучу роботу Збройних сил України. Що цікавого вони розповідають у своїх телефонних дзвінках — слухай нові перехоплення розмов окупантів від СБУ.

Перехоплення розмов окупантів — ЗСУ б’ють влучно

О четвертій ранку влучили в склад боєкомплектів між Ашаном і Метро, трохи нижче від траси. Я знаю, де саме цей склад, — розповідає дружина окупанта.

Якийсь час там стояли ангари, але зараз там увесь час був склад боєкомплектів. Була купа військових машин. Детонувало до восьмої ранку.

Прильоти чотири, певно, було. Били чітко, прямо знали куди.

Так, справді, ЗСУ чітко знають своє завдання — вигнати російських окупантів з української землі. Тож скаржитись їм лишилося недовго.

Від безсилля росіяни хочуть влаштувати псевдореферендум, щоб “набити” гарматне м’ясо на фронт.

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