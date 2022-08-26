Несколько прилетов, бьют очень четко — новый перехват от СБУ, в котором жена оккупанта поражена точностью ВСУ

Российские оккупанты только одну вещь умеют делать профессионально — жаловаться на блестящую работу Вооруженных сил Украины. Что интересного они говорят в своих телефонных звонках — слушай новые перехваты разговоров оккупантов от СБУ.

Перехваты разговоров оккупантов — ВСУ бьют точно

В четыре утра попали в склад боекомплектов между Ашаном и Метро, ​​чуть ниже трассы. Я знаю, где именно этот склад, — рассказывает жена оккупанта.

Какое-то время там стояли ангары, но сейчас там все время состав боекомплектов. Была куча военных машин. Детонировало до восьми утра.

Прилета четыре, наверное, было. Били метко, прямо знали куда.

Да, действительно, ВСУ четко знают свою задачу — выгнать российских оккупантов с украинской земли. Так что жаловаться им осталось недолго.

От бессилия россияне хотят устроить псевдореферендум, чтобы “набить” пушечное мясо на фронт.

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