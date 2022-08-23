Украина

Хотят псевдореферендум, чтобы набить пушечное мясо на фронт – фарс от России на оккупированных территориях

Андрей Почтев 23 августа 2022, 23:30

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Хотят псевдореферендум, чтобы набить пушечное мясо на фронт – фарс от России на оккупированных территориях
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