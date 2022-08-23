Хотят псевдореферендум, чтобы набить пушечное мясо на фронт – фарс от России на оккупированных территориях

Украсть чужие земли и сделать вид, что все законно – это фирменный кремлевский стиль. Россияне готовятся провести псевдореферендум на временно оккупированных территориях Юга и Востока Украины.

Для этого они собирают массовку в Крыму за деньги или путем угроз и привозят актеров на оккупированные территории – играть в спектакле. Именно у таких людей берут интервью и именно они рассказывают по телевизору, как хорошо живется при оккупации.

А чтобы получить данные жителей оккупированных территорий, россияне прибегают к традиционной смекалочке.

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— Людям в виде добровольной помощи предлагают записаться на получение 10 тыс. рублей или на получение помощи с едой. Записывают людей и их данные, а затем исчезают. Так они хотят набрать людей для псевдореферендума, – рассказывает Станислав Захаревич.

Правда, при этом коллаборантов в избирательных комиссиях не хватает, а большое количество людей уже выехали из оккупации.

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