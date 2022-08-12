Три варианта развития событий — мнения экспертов по поводу того, когда и как закончится война в Украине

Полномасштабное вторжение России в нашу страну длится уже шестой месяц. С начала рашистской агрессии украинцы слышали много прогнозов от разных экспертов по поводу того, когда и как закончится война в Украине.

Сколько людей — столько и мнений. Кто-то говорил, что Украина победит уже в мае, кто-то — до августа, кто-то — до конца года.

Но больше всего пугают предсказания о затяжной войне на годы и даже десятилетия с замороженным конфликтом.

Сейчас также смотрят

И хотя делать какие-то прогнозы в нынешней ситуации — дело неблагодарное, мы собрали мнения экспертов о возможном развитии событий в Украине.

Вариант оптимистический

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, ныне имеющий задачи на территории Николаевской и Херсонской областей, считает, что украинские военные смогут освободить временно оккупированный Херсон уже до конца этого года.

Херсон — 100%. То есть освобождение Херсона и окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут проходить какие-то более локальные военные действия. Но до конца года мы должны закончить основную фазу этой войны, — говорит он.

А вот полноценную победу можно будет праздновать уже весной 2023 года при условии поставки на фронт необходимого количества оружия от западных партнеров.

Что же касается условных переговоров с Москвой, то Марченко уверен, что Украина не уступит ни один клочок своей земли, включая Крым и Донбасс.

Ведь такой вариант просто заморозит конфликт и позволит России готовиться к новому полномасштабному наступлению.

Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет снова.

Поэтому нам нужно отстоять всю территорию, взять под контроль все границы Украины и не оставлять им ни клочка нашей земли, — отмечает генерал-майор.

Кстати, такого же мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, постоянно подчеркивающий важность территориальной целостности нашего государства.

— Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением.

От Харькова до Херсона, от Донецка до Энергодара, от Станицы Луганской до Ялты, от Бердянска до Новофедоровки — все это части нашей страны, все это Украина, которая будет полностью свободной, — заявил он в своем видеообращении.

Вариант меркантильный

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что Украина сможет освободить свою территорию не раньше лета следующего года.

Однако неизвестно, каким будет поведение политического и военного руководства РФ, когда даже рядовые россияне поймут, что их страна проигрывает.

По словам Арестовича, Путин очень хочет переговоров с Украиной. Ему выгодно оставить себе Крым и Донбасс, а также выбить из нас гарантию нейтрального статуса, а с Запада — снятие санкций.

Они хотят нейтральный статус (не вступаем в НАТО), они хотят Крым и Донбасс железно. Херсон они готовы отдать, я уверен на 100%. Ну, и снять санкции они очень хотят, — говорит советник главы ОП.

Кстати, сам Путин неоднократно заявлял, что Россия готова сесть за стол переговоров о прекращении боевых действий, приговаривая, что “чем дольше война будет продолжаться, тем труднее будет заключить соглашение”.

Но такой вариант маловероятен, ведь Зеленский никогда не согласится на территориальные уступки. Потому что это позволит России тщательнее подготовиться и напасть на Украину снова через 5-6 лет.

Вариант пессимистический

Конечно, украинцам в этой войне следует рассчитывать только на свои силы и не ожидать, что Запад будет воевать за наши территории.

Не будем забывать, что мы имеем дело с неадекватной империей, которая не стесняется устраивать ядерный террор всему миру.

Военный эксперт Петр Черник считает, что пока в России будет держаться идеология, построенная на ощущении собственного величия, украинская государственность в любой форме никогда не будет для нее приемлема. А значит, и попытки уничтожить Украину не прекратятся.

Пока Карфаген не будет разрушен, пока Российская Федерация не распадется, мы не выдохнем. Именно под таким углом нужно смотреть на происходящие на фронте события.

И тогда вся логика или не логика их действий становится вполне понятной. Империя не собирается сдаваться, она хочет ликвидировать Украину, — говорит Черник.

По его мнению, война будет продолжительной и не закончится в ближайшие месяцы. В лучшем случае нынешняя фаза стихнет осенью.

Похожую позицию имеет глава крупнейшего в Украине фонда компетентной помощи армии и ветеранам Повернись живим и основатель портала Мілітарний Тарас Чмут.

По его словам, примерно через полгода украинцам нужно готовиться к тому, что поддержка Запада будет постепенно ослабевать, потому что ресурсы наших партнеров также не безграничны.

Мы начали воевать и показали, что будем воевать до последнего. И это вызвало поддержку, но она не будет бесконечной, потому что за нас никто не будет воевать, и мы не можем постоянно доить Запад.

У них есть свои проблемы, свои граждане, тоже желающие жить в комфорте, — отмечает благотворитель.

В конце концов, все эксперты соглашаются с тем, что ни в коем случае Украине нельзя принимать невыгодные для себя условия и идти на уступки Кремлю.

А Запад, который заинтересован в нашей победе, должен и дальше поддерживать нас, однако так, чтобы не спровоцировать сумасшедшую Москву на ядерную войну.

Читай интервью Тараса Чмута о закупке комплекса Байрактаров для ВСУ, возможности получения американских истребителей F-16, а также развитии отечественной военной промышленности.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!