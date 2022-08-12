Украина

Три варианта развития событий — мнения экспертов по поводу того, когда и как закончится война в Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 12 августа 2022, 08:00
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Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 12 серпня
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0:01:09
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