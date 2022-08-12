Три варіанти розвитку подій — думки експертів щодо того, коли та як закінчиться війна в Україні 

Повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну триває ось уже шостий місяць. Від початку рашистської агресії українці чули багато прогнозів від різних експертів щодо того, коли та як закінчиться війна в Україні.

Скільки людей — стільки й думок. Хтось казав, що Україна переможе вже в травні, хтось — що до серпня, хтось — що до кінця року.

Та найбільше лякають передбачення про затяжну війну на роки та навіть десятиліття із замороженим конфліктом.

І хоч робити якісь прогнози в нинішній ситуації — справа невдячна, ми зібрали думки експертів щодо можливого розвитку подій в Україні.

Варіант оптимістичний

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який нині має завдання на території Миколаївської та Херсонської областей, вважає, що українські військові зможуть звільнити тимчасово окупований Херсон уже до кінця цього року.

Херсон — 100%. Тобто звільнення Херсона та закінчення активної фази ведення війни, а потім уже відбуватимуться якісь більш локальні воєнні дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни, — каже він.

А ось повноцінну перемогу можна буде святкувати вже навесні 2023 року за умови постачання на фронт необхідної кількості зброї від західних партнерів.

Що ж до умовних переговорів з Москвою, то Марченко впевнений, що Україна не поступиться жодним клаптиком своєї землі включно з Кримом та Донбасом.

Адже такий варіант просто заморозить конфлікт та дозволить Росії готуватись до нового повномасштабного наступу.

Якщо ми залишимо ворогові бодай шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки та через шість чи вісім років нападе знову.

Тому нам потрібно відстояти всю територію, взяти під контроль усі кордони України та не залишати їм жодного клаптика нашої землі, — зазначає генерал-майор.

До речі, такої ж думки дотримується і президент України Володимир Зеленський, який постійно наголошує на важливості територіальної цілісності нашої держави.

— Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом — його звільненням.

Від Харківщини до Херсона, від Донецька до Енергодара, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки — все це частини нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною, — заявив він у своєму відеозверненні.

Варіант меркантильний

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що Україна зможе звільнити свою територію не раніше літа наступного року.

Проте невідомо, якою буде поведінка політичного та військового керівництва РФ, коли навіть пересічні росіяни зрозуміють, що їхня країна програє.

За словами Арестовича, Путін дуже прагне перемовин з Україною. Йому вигідно залишити собі Крим та Донбас, а також вибити з нас гарантію нейтрального статусу, а із Заходу — зняття санкцій.

Вони (росіяни — ред.) хочуть нейтральний статус (не вступаємо в НАТО), вони хочуть Крим і Донбас залізно. Херсон вони готові віддати, я впевнений на 100%. Ну, і зняти санкції вони дуже хочуть, — каже радник голови ОП.

До речі, сам Путін неодноразово заявляв, що Росія готова сісти за стіл переговорів про припинення бойових дій, примовлявши, що “чим довше війна триватиме, тим важче буде укласти угоду”.

Та такий варіант малоймовірний, адже Зеленський ніколи не погодиться на територіальні поступки. Бо тоді це дасть можливість Росії ретельніше підготуватись та напасти на Україну знову через 5-6 років.

Варіант песимістичний

Звісно, українцям у цій війні варто розраховувати лише на свої сили та не очікувати, що Захід воюватиме за наші території.

Адже не забуваймо, що ми маємо справу з неадекватною імперією, яка не соромиться влаштовувати ядерний терор всьому світу.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що доки в Росії триматиметься ідеологія, побудована на відчутті власної величі, українська державність у будь-якій формі ніколи не буде для неї прийнятною. А отже й спроби знищити Україну не припиняться.

Доки Карфаген не буде зруйнований, доки Російська Федерація не розпадеться, ми не видихнемо. Саме під таким кутом потрібно дивитись на події, що відбуваються на фронті.

І тоді вся логіка чи не логіка їхніх дій стає цілком зрозумілою. Імперія не збирається здаватись, вона хоче ліквідувати Україну, — каже Черник.

На його думку, війна буде тривалою й не закінчиться найближчими місяцями. У найкращому разі нинішня фаза стихне на осінь.

Схожу позицію має голова найбільшого в Україні фонду компетентної допомоги армії та ветеранам Повернись живим і засновник порталу Мілітарний Тарас Чмут.

За його словами, приблизно через півроку українцям потрібно готуватись до того, що підтримка Заходу поступово слабшатиме, бо ресурси наших партнерів також не безмежні.

Ми почали воювати й показали, що воюватимемо до останнього. І це викликало підтримку, але вона не буде нескінченною, тому що за нас ніхто воювати не буде, і ми не можемо постійно доїти Захід.

У них є свої проблеми, свої громадяни, які теж хочуть жити у комфорті, — зазначає благодійник.

Зрештою всі експерти погоджуються з тим, що в жодному разі Україні не можна приймати невигідні для себе умови та йти на поступки Кремлю.

А Захід, який зацікавлений у нашій перемозі, має й надалі підтримувати нас, проте так, щоб не спровокувати божевільну Москву на ядерну війну.

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