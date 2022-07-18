Україна

Питання, що хвилює кожного: зібрали думки та прогнози, коли і як закінчиться війна в Україні 2022

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Липня 2022, 18:00
Коли закінчиться війна в Україні

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