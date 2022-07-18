Питання, що хвилює кожного: зібрали думки та прогнози, коли і як закінчиться війна в Україні 2022

Війна в Україні триває вже понад вісім років, проте активно на Заході почали про неї говорити лише після повномасштабного вторгнення та відкритої агресії Росії проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже п’ять місяців. Різні прогнози озвучувалися різними експертами щодо її закінчення. Росія недооцінила Україну як гідного суперника, проте ми теж мусимо пам’ятати, що боремося з воєнними злочинцями й чесного бою від них не слід очікувати.

Коли закінчиться війна в Україні — це питання хвилює не лише українців, а й жителів усього світу, яких може спіткати продовольча криза через блокування портів Чорного моря і крадіжку росіянами українського зерна.

Зараз також дивляться

Ми зібрали прогнози експертів та політиків щодо того, коли закінчиться війна в Україні.

Думка Заходу — готуватися до затяжної війни

Багато експертів на Заході вважають, що війна в Україні може затягнутися на кілька років і може перетворитися на позиційну війну. Так вважає і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. В інтервʼю німецькому виданню Bild am Sonntag він попередив про необхідність довгострокової підтримки України.

— Треба готуватися до того, що на це можуть піти роки. Ми не маємо припиняти підтримувати Україну. Навіть якщо витрати високі не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та харчові продукти, — сказав Столтенберг.

Він наголосив, що витрати не можна порівнювати з тією ціною, яку українці платять своїми життями.

Командувач британської армії Патрік Сандерс теж вважає, що Заходу слід готуватися до розширення конфлікту. Про це він сказав у виступі для SkyNews. Зокрема, він звернувся до британських військових із закликом “знову приготуватися до бою в Європі”, щоб перемогти сили російського диктатора Володимира Путіна.

— Сьогодні вкрай необхідно створити армію, здатну боротися разом з нашими союзниками та перемогти Росію у бою. Ми — покоління, яке має знову підготувати армію до війни в Європі, — сказав Сандерс.

А от екс-командувач об’єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що надовго затягнутися гаряча фаза конфлікту не може.

А завершення конфлікту може нагадувати завершення Корейської війни у 1950-х. Тобто: перемир’я, встановлення мілітаризованої зони між двома сторонами, тривала ворожість (свого роду “заморожений конфлікт”).

Видання Business Insider цитує Ставрідіса:

Очікуйте цього в чотири-шестимісячний період. Жодна зі сторін не може витримати набагато більше цього, — вважає колишній командувач військами НАТО в Європі.

Закінчити війну до кінця року реально

Від початку повномасштабного вторгнення Захід недооцінив Україну. Ми показали гідний спротив ворогу й розвінчали міф про могутню “другу армію світу”.

Тож голова ГУР України Кирило Буданов в інтерв’ю британському мовнику ITV news сказав, що закінчити війну до кінця року цілком реально. За його словами, вже у серпні відбудуться “певні події”, які продемонструють усьому світу, що починається переломний момент.

До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в найближчому майбутньому, — заявив начальник ГУР.

Такої ж думки дотримується міністр оборони України Олексій Резніков. В Україну надходить західне озброєння, країни світу посилюють санкційний тиск на Росію, тож в України є великі шанси перемогти. Причому ЗСУ вже почали переходити у контрнаступ на Херсонському напрямку та звільняти населені пункти.

Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план — звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року, — сказав Резніков.

Деякі фахівці вважають: якщо ЗСУ зможуть у найближчі два-три місяці повернути окупований росіянами Херсон та здійснити прорив до Мелітополя, подальша битва на Півдні не матиме сенсу.

— Мелітополь — це ключ до сухопутного коридору в Крим, а Херсон — єдиний захоплений обласний центр. Зупинка навіть повільного просування в Донецькій області означатиме, що вихід на адмінмежі Донецької області Росія також не здатна забезпечити, — йдеться у матеріалі Forbes.

Якщо це відбудеться, то РФ матиме два варіанти: йти ва-банк і оголошувати загальну мобілізацію або домовлятися з Україною. При цьому варіанті найбільш імовірною розв’язкою, на думку Forbes, є те, що Росія повернеться на позиції 23 лютого, а можливо, навіть підпише непублічні домовленості про політичне врегулювання питання незаконно анексованого Криму й ОРДЛО в далекій перспективі.

Війна в Україні має закінчитися якомога швидше, адже від неї страждає весь світ. Раніше ми розповідали про десять фактів того, як війна в Україні шкодить економіці світу.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!