Закінчити війну до кінця року абсолютно можливо: Олексій Резніков про військові плани України

Нещодавно заголовки рясніли повідомленнями, що президент України Володимир Зеленський прагне закінчити війну до кінця року. Міністр оборони Олексій Резніков також підтвердив, що це абсолютно можливо.

Посадовець зазначив, що існує конкретний наказ президента Генштабу, щоб підготувати план деокупації всієї України, включно з тими територіями, які потрапили під контроль ворога з 2014 року.

Чого ховати план про те, що ми плануємо деокупувати всі наші окуповані землі? Ми цього не приховуємо. Ми дійдемо до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. Крапка.

Військові своєю чергою мають проаналізувати свої можливості та запропонувати можливі шляхи виконання наказу.

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Тож з огляду на ситуацію та підтримку західних партнерів абсолютно можливо до кінця року звільнити свої території від окупантів. Якщо спочатку країни Заходу сумнівались, чи вистоїть Україна проти такого, здавалося б, великого ворога, то зараз зрозуміло, що українці можуть подолати усе.

Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували.

Тепер в Україну приходить те озброєння, про яке раніше навіть мови не йшло. Тому й перемога нашої країни до кінця року — це абсолютно реалістичний план. Необхідно лише синхронізувати плани на контрнаступ та посилювати санкційний тиск на Росію.

Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план – звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року.

Проте необхідно не забувати, що ця війна не закінчиться за день чи два. Це не спринт та навіть не стаєрська дистанція, а справжній марафон, де потрібно сконцентрувати свою витривалість.

Визнай, що це марафон, і щоб тобі вистачило пробігти останні 195 метрів, ти маєш розтягнути свої ресурси енергії на 42 кілометри.

А раніше дружина Олексія Резнікова Юлія Зорій розповіла про шлюб з міністром оборони України, психологію та війну в Україні.

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