Закончить войну до конца года вполне возможно: Алексей Резников о военных планах Украины

Недавно заголовки пестрили сообщениями, что президент Украины Владимир Зеленский стремится закончить войну до конца года. Министр обороны Алексей Резников, в свою очередь, подтвердил, что это абсолютно возможно.

Чиновник отметил, что существует конкретный приказ президента Генштабу, чтобы подготовить план деоккупации всей Украины, включая те территории, которые попали под контроль врага с 2014 года.

Что скрывать план о том, что мы планируем деоккупировать все наши оккупированные земли? Мы этого не скрываем. Мы дойдем до международно признанных границ по состоянию на 1991 год. Точка.

Военные, в свою очередь, должны проанализировать свои возможности и предложить возможные пути выполнения приказа.

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Поэтому, учитывая ситуацию и поддержку западных партнеров, вполне возможно до конца года освободить свои территории от оккупантов. Если сначала страны Запада сомневались, выстоит ли Украина против такого, казалось бы, большого врага, то сейчас понятно, что украинцы могут преодолеть все.

Они раньше считали, что мы закончим поражением, за три дня сдадим Киев, и поэтому нам не сильно помогали, только поддерживали.

Теперь в Украину приходит то вооружение, о котором раньше даже речи не шло. Потому и победа нашей страны до конца года — это абсолютно реалистичный план. Необходимо лишь синхронизировать планы контрнаступления и усиливать санкционное давление на Россию.

Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план – освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Однако необходимо не забывать, что эта война не закончится через день или два. Это не спринт и даже не стайерская дистанция, а настоящий марафон, где нужно сконцентрировать свою выносливость.

Признай, что это марафон, и чтобы тебе хватило пробежать последние 195 метров, ты должен (-а) растянуть свои ресурсы энергии на 42 километра.

А раньше жена Алексея Резникова Юлия Зорий рассказала о браке с министром обороны Украины, психологии и войне в Украине.

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