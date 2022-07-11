Президент наказав деокупувати прибережні райони на Півдні. Олексій Резніков розповів, чому це важливо

Немає жодних сумнівів, що Україна крок за кроком поверне свої території. Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на Півдні. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму інтерв’ю для The Times.

За його словами, для деокупації Півдня Україна збирає мільйонні бойові сили. Олексій Резніков сказав, що Україна повинна деокупувати південні території, адже вони мають життєво важливе значення для економіки країни.

Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани.

— Після цього Генштаб каже, що саме для досягнення цієї мети нам потрібно…Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах, генерали говорять про те, чому нам потрібні такі види озброєння, а згодом ми отримуємо політичні рішення, — сказав міністр оборони.

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Володимир Зеленський повідомив, що українські війська вже звільнили частину громад Херсонської області. За його словами, наступ окупантів на Півдні України зупинений.

Українські сили зараз просуваються на кількох тактичних напрямках, зокрема й на Півдні — у Херсонській та Запорізькій областях.

Також влада південних областей та України просить мешканців тимчасово окупованих територій евакуюватися. Зокрема, віце-прем’єрка Ірина Верещук сказала, що треба шукати можливість виїхати, бо наші Збройні сили будуть деокуповувати території, будуть величезні бої.

До Півдня України, який мають на меті деокупувати ЗСУ, входить і Запорізька область. Голова місцевої ОДА Олександр Старух розповів про ситуацію в Запоріжжі та області.

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