Загострення можливе, але ЗСУ готові до відсічі: Старух про оперативну ситуацію на Запоріжжі

Запоріжжя воює вже 136 діб від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Війська РФ вже кілька разів протягом минулого місяця намагались наступати на обласний центр.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух розповів про ситуацію у місті та області.

Наразі складається досить небезпечна ситуація, коли люди звиклися з тим, що над головою літають снаряди й доводиться сидіти у підвалі.

Загострення можливе у східних громадах нашої області, що межують з Донецькою областю. Найбільше страждає зараз Гуляйполе.

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Там наші війська дають гідну відсіч ворогу вже протягом кількох місяців, але цей район лишається зоною ведення найбільш активних бойових дій.

Багато хто хотів завоювати Запоріжжя, але ще нікому це не вдавалось.

Однак рекомендуємо людям, що мешкають у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях евакуюватись, якщо є на це можливість.

Зараз 87 населених пунктів не мають електропостачання, більшість з них знаходяться у зоні ведення бойових дій.

Читати на тему Росіяни випалюють фосфорними бомбами пшеничні поля — що відбувається у Запорізькій області Напередодні жнив рашисти заходились прицільно знищувати цілі поля пшениці у Запорізькій області.

Тиждень тому було перебито газогін, який довелося перекрити, оскільки він теж знаходиться під обстрілами й ремонтники не мали змоги дістатися до місця ушкодження.

Тому припинилось повністю газопостачання у Мелітополь та увесь Василівський район. Бердянськ теж не має газу від початку ведення активних бойових дій у Маріуполі, що припали на березень.

Крім того, американський Інститут дослідження війни заявив, що росіяни взяли оперативну паузу й вперше за понад 130 днів не повідомляють про свої “територіальні успіхи”. Читай, що говорить військовий експерт Сергій Грабський про можливий наступ ворога на Запоріжжя.

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