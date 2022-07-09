Україна

Загострення можливе, але ЗСУ готові до відсічі: Старух про оперативну ситуацію на Запоріжжі

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Липня 2022, 21:35

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