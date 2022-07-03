Росіяни випалюють фосфорними бомбами пшеничні поля — що відбувається у Запорізькій області

У Запорізькій області російські окупанти безсоромно використовують заборонені всіма міжнародними конвенціями касетні та фосфорні боєприпаси.

Спершу вони гатять по житлових кварталах, а потім — випалюють цілі поля пшениці. Усе це на власні очі бачать вояки, що боронять околиці містечка Оріхів на Запоріжжі.

Фосфорні снаряди пропалюють майже все, на що падають. Військові стверджують, що напередодні жнив рашисти заходились прицільно знищувати родючі українські поля.

Зараз також дивляться

Летить касета, вона розкривається у повітрі, з неї вилітає багато магнієвих сплавів, які в небі запалюються та засипають великі площі, — пояснює військовослужбовець ЗСУ “Адвокат”.

Українські захисники дають гідну відсіч ворогу та фіксують воєнні злочини росіян, щоб у майбутньому ці докази використовувались у суді проти країни-агресорки.

Військові російської армії не гребують вбивати усіх: і військових, і цивільних. На додаток, вони вихваляються цим перед своїми близькими. Слухай нові перехоплені розмови окупантів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!