Кинули на Лисичанськ усі сили! Яка ситуація в місті 3 липня та хто контролює місто

У місті Лисичанськ Луганської області не перший день тривають сильні бої. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів у своєму Telegram-каналі, що окупанти закріплюються в місті.

— Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою, — каже очільник ОВА.

За словами Гайдая, в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, а в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент.

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Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. Це попри знищення кількох складів із ворожими боєприпасами.

— Зазнають значних втрат, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верхньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти, — повідомив Гайдай.

Голова Луганської ОВА розповів, що минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Поранену жінку госпіталізували до лікарні на Дніпропетровщині.

Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка.

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