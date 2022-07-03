Кинули на Лисичанськ усі сили! Яка ситуація в місті 3 липня та хто контролює місто

У місті Лисичанськ Луганської області не перший день тривають сильні бої. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів у своєму Telegram-каналі, що окупанти закріплюються в місті.
— Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою, — каже очільник ОВА.
За словами Гайдая, в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, а в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент.
Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. Це попри знищення кількох складів із ворожими боєприпасами.
Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. Це попри знищення кількох складів із ворожими боєприпасами.
— Зазнають значних втрат, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верхньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти, — повідомив Гайдай.
Голова Луганської ОВА розповів, що минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Поранену жінку госпіталізували до лікарні на Дніпропетровщині.
Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка.
Жорстокі атаки російських військових вкотре доводять, що Україні потрібна сучасна зброя та засоби оборони. Раніше ми розповідали, що таке протиракетна оборона та чи буде вона в Україні.
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