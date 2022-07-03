Бросили на Лисичанск все силы! Какая ситуация в городе 3 июля и кто контролирует город

В городе Лисичанск Луганской области не первый день продолжаются сильные бои. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в своем Telegram-канале, что оккупанты закрепляются в городе.

— Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой, — говорит руководитель ОВА.

По словам Гайдая, в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, а в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания.

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— Несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты, — сообщил Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал, что за прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных домов, магазина, а также еще одного торгового центра. Раненая женщина госпитализирована в больницу в Днепропетровской области.

Также от обстрелов российской армии пострадали Золотаровка и Белогоровка.

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