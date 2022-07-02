Іще ніколи війни не вели так варварськи! Сергій Грабський про системи ПРО та їхню протидію російським ракетам

Росія щодня обстрілює українські землі своїми ракетами, які нищать будинки та вбивають людей. Ледь не щодня стається нова трагедія — жахливіша за попередню. І здається, що таких війн не вели ще ніколи.

І справді: такого варварського вбивства маси людей не коїла жодна війна. Це говорить і військовий експерт Сергій Грабський.

Він вважає, що за всю історію людства такого не було ніколи. Можна приблизно порівняти лише із Сирією, але й там Росія випустила десь до 50 ракет. В Україні ж мова йде уже про майже 3 тисячі ракет.

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— Все, що ми можемо робити — посилювати нашу протиповітряну оборону, нарощувати сили та використовувати нові технології.

Залізний купол тут не спрацює. Бо він може протистояти лише некерованим ракетам, які летять з невеликої тактичної відстані і їхня кількість у десятки разів менша, ніж та, яка наявна щодня в Україні.

До того ж, на думку експерта, це надто дорого та неефективно: навіть для прикриття лише однієї Одеської області знадобиться декілька таких Залізних куполів. Тож поки що варто використовувати пасивні методи оборони — спускатися у бомбосховище під час сигналу повітряної тривоги та нарощувати ППО, придумувати нові технології.

Чи справді в Росії закінчуються ракети?

Сергій Грабський скептично ставиться до цього твердження та пояснює: тут може іти мова лише про новітні ракети. Ми ж бачимо, як до України прилітають і радянські розробки.

Такий арсенал не вичерпано навіть на половину.

Грабський стверджує: навіть у наших Західних партнерів немає таких розробок, які б могли протистояти російській агресії, оскільки людство просто не готувалося до такої війни.

Чому так важливо дослухатися до сигналів повітряної тривоги та чим небезпечно ігнорування тривоги ми пояснювали раніше.

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