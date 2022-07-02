Еще никогда войны не вели так варварски! Сергей Грабский о системах ПРО и их противодействии российским ракетам

Россия ежедневно обстреливает украинские земли своими ракетами, уничтожающими дома и убивающими людей. Чуть ли не каждый день происходит новая трагедия — ужаснее предыдущей. И кажется, таких войн не вели ещё никогда.

И действительно: такого варварского убийства массы людей не совершала ни одна война. Это говорит и военный эксперт Сергей Грабский.

Он считает, что за всю историю человечества такого никогда не было. Можно примерно сравнить только с Сирией, но там Россия выпустила где-то до 50 ракет. В Украине же речь идет уже о почти 3 тысячах ракет.

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— Все, что мы можем делать, усиливать нашу противовоздушную оборону, наращивать силы и использовать новые технологии.

Железный купол здесь не сработает. Потому что он может противостоять только неуправляемым ракетам, летящим с небольшого тактического расстояния и их количество в десятки раз меньше, чем имеющееся ежедневно в Украине.

К тому же, по мнению эксперта, это слишком дорого и неэффективно: даже для прикрытия только одной Одесской области понадобится несколько таких Железных куполов. Так что пока следует использовать пассивные методы обороны — спускаться в бомбоубежище во время сигнала воздушной тревоги и наращивать ПВО, придумывать новые технологии.

Действительно ли в России заканчиваются ракеты?

Сергей Грабский скептически относится к этому утверждению и объясняет: здесь может идти речь только о новейших ракетах. Мы же видим, как в Украину прилетают и советские разработки.

Такой арсенал не исчерпан даже наполовину.

Грабский утверждает: даже у наших Западных партнеров нет таких разработок, которые могли бы противостоять российской агрессии, поскольку человечество просто не готовилось к такой войне.

Почему так важно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и чем опасно игнорирование тревоги мы объясняли раньше.

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