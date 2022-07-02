Слышат, но не слушают: почему украинцы игнорируют сигналы воздушной тревоги и чем это опасно

Война эмоционально очень истощает. Поэтому уже через несколько месяцев полномасштабного вторжения РФ стало заметно, что украинцы адаптируются к новым реалиям и пытаются жить дальше.

Но, несмотря на все призывы не ставить жизнь на паузу, следует всегда помнить о главном — своей безопасности.

Глава и соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал в эфире телемарафона, почему украинцы игнорируют воздушные тревоги.

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Адаптация к ракетным ударам

Человеческая психика уникальна, и она может приспособиться к любым условиям.

Как би это страшно не звучало для европейцев, но рядовой украинец адаптируется к ракетным ударам. И то, что нам еще в феврале казалось чем-то ужасным, сегодня уже превратилось в привычное явление, — констатирует Кузан.

Власти РФ, как и любая террористическая организация, выбирают своими целями именно гражданские объекты: школы, больницы, торговые центры, жилые комплексы и т.д. Но российское командование до сих пор не понимает, что нас ракетными ударами не запугать.

Впрочем, украинцам стоит снова привить себе привычку: слышишь сигнал воздушной тревоги — бежишь в укрытие. Ведь пренебрежение правилами своей безопасности смахивает на игру с судьбой, которую, к сожалению, каждый день проигрывают некоторые украинцы.

Чтобы гражданам было легче заботиться о себе, государство обязано организовать бомбоубежища, оповещать об угрозе, разработать пути эвакуации для населения из опасных мест и т.д.

Но, в конечном итоге, ответственность за свою жизнь несет сам человек.

Мы должны также помнить, что у нас война. И она не где-то на востоке, не где-то на Донбассе, а она ведется по всей Украине с помощью ракет, — отмечает Кузан.

Противовоздушная оборона каждый день защищает украинцев от ракетных ударов, но не может гарантировать 100% безопасности. Читай, что такое ПВО, как она работает, какие виды бывают и как определить ее по звуку.

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