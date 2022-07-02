Чують, але не слухають: чому українці ігнорують сигнали повітряної тривоги та чим це небезпечно

Війна емоційно дуже виснажує. Тому вже через кілька місяців повномасштабного вторгнення РФ стало помітно, що українці адаптуються до нових реалій та намагаються жити далі.

Та попри всі заклики не ставити життя на паузу, варто завжди пам’ятати про головне — свою безпеку.

Голова та співзасновник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів в ефірі телемарафону, чому українці ігнорують повітряні тривоги.

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Адаптація до ракетних ударів

Людська психіка унікальна, тож зрештою вона може пристосуватись до будь-яких умов.

Як це не страшно звучить для європейців, але пересічний українець адаптовується до ракетних ударів. І те, що нам ще в лютому здавалось чимось жахливим, сьогодні вже перетворилось на звичне явище, — констатує Кузан.

Влада РФ, як і будь-яка терористична організація, обирає своїми цілями саме цивільні об’єкти: школи, лікарні, торгові центри, житлові комплекси тощо. Але російське командування досі не розуміє, що нас ракетними ударами не залякати.

Утім, українцям варто знову прищепити собі звичку: чуєш сигнал повітряної тривоги — біжиш в укриття. Адже нехтування правилами своєї безпеки скидається на гру з долею, яку, на жаль, щодня програють деякі українці.

А щоб громадянам було легше дбати про себе, держава зобов’язана організувати бомбосховища, сповіщати про загрозу, розробити шляхи евакуації для населення з небезпечних місць тощо.

Та, зрештою, відповідальність за своє життя несе сама людина.

Ми повинні також пам’ятати про те, що в нас війна. І вона не десь на сході, не десь на Донбасі, а вона ведеться по всій Україні з допомогою ракет, — наголошує Кузан.

Протиповітряна оборона щодня захищає українців від ракетних ударів, але не може гарантувати 100% безпеки. Читай, що таке ППО, як вона працює, які бувають види та як визначити її за звуком.

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