Нація убивць з бажанням різати людей: нові жорстокі перехоплені розмови окупантів

Війна триває уже 129 днів. За ці місяці не лише українці, а й увесь світ переконався в злості, агресивності росіян, сили їхньої пропагандистської машини.

Військові російської армії не гребують вбивати усіх: і військових, і цивільних. На додаток, вони вихваляються цим перед своїми близькими.

Ось військовий розповідає своїй співрозмовниці про те, як їхній підрозділ отримав наказ добивати тих, хто не помер від поранень.

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Окупант: я думаю, спробувати горло перерізати чи як? Ну перерізав. Мені там погано стало.

Співрозмовниця: Ти просто перерізав горло? Ти не вбив, а катував його?

Окупант: Просто перерізав, хіба це — катування?

Я подумав: де б я ще людині горло перерізав би?

Раніше українська розвідка оприлюднювала перехоплені розмови окупантів, в яких вони зізнаються що тікають від виконання наказів.

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