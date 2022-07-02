Нация убийц с желанием резать людей: новые жестокие перехваченные разговоры оккупантов

Война длится уже 129 дней. За эти месяцы не только украинцы, но и весь мир убедился в злобе, агрессивности россиян, силе их пропагандистской машины.

Военные русской армии не гнушаются убивать всех: и военных, и гражданских. Вдобавок, они хвастаются этим перед своими близкими.

Вот военный рассказывает своей собеседнице о том, как их подразделение получило приказ добивать тех, кто не умер от ранений.

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Оккупант: я думаю, попробовать горло перерезать или как? Ну, перерезал. Мне там плохо стало.

Собеседница: Ты просто перерезал горло? Ты не убил, а пытал его?

Оккупант: Просто перерезал, разве это пытки?

Я подумал: где бы я ещё человеку горло перерезал?

Ранее украинская разведка обнародовала перехваченные разговоры оккупантов, в которых они признаются, что убегают от исполнения приказов.

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