Украина

Народ уже все – бунтует! Россияне отказываются выполнять военные приказы

Вероника Фёдорова, видеоредактор 02 июля 2022, 00:00

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