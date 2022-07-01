Народ уже все – бунтует! Россияне отказываются выполнять военные приказы

Народ уже все – бунтует. Отказывается выполнять приказы. Оккупант рассказывает матери, что в его подразделении многие военные хотят уволиться из армии.

Сын рассказывает матери о том, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Также рапорты написали другие военнослужащие его подразделения и отдали старшему офицеру.

Там один полкан (полковник). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там будет видно.

— 800 военных России отказались участвовать в боевых действиях в связи с низкой морально-психологической…, — рассказывает мать о новостях, которые прочла в одном из телеграмм-каналов.

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Также мать рассказывает, что оставляла обращение на сайте министерства обороны. Впрочем, если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.

Не нужно нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все – бунтует. Отказывается выполнять приказы, – возражает сын.

Напомним, ранее мы публиковали очередные перехваченные разговоры российских военных. Они готовы заключать фиктивные браки, но убежать все равно не удается.