Готовы заключать фиктивные браки, но сбежать все равно не удается. Перехваченные разговоры оккупантов

В перехваченных СБУ разговорах российские захватчики жалуются, что им не выдали летнюю форму , поэтому вынуждены ходить в зимней. Также есть проблемы с водой.

Следовательно, они готовы бежать, но российское командование уже прикрыло все возможные схемы побега.

Собеседник: — Тот парень, который должен был уехать, уехал?

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Оккупант: — Нет. Без вариантов уже уехать, “лавочку” прикрыли. Либо ранения, либо убили, либо когда будет официальный вывод.

Российские военные даже готовы заключать фиктивные браки. Но из-за значительного количества отказов в армии значительно усилили контроль. Теперь бегство для оккупантов — миссия невыполнимая.

Оккупант: — Я уже одной подруге говорил, чтобы она пошла заявление в ЗАГС подала. Но тут сказали, что это не вариант. Все возможные варианты пробуем, но не выходит.

В начале полномасштабного вторжения российские военные страдали от украинских морозов, а теперь от жары. Признаются, что летнюю форму им не выдают, так что должны париться в зимней. Также оккупанты полностью подавлены морально.

Несмотря на то, что многие страны поддерживают Украину в этой войне, есть те, у которых есть пророссийские настроения. Ранее мы рассказывали, как Россия влияет на страны мира.