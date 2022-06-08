Ладні укладати фіктивні шлюби, але втекти все одно не вдається. Перехоплені розмови окупантів

У перехоплених СБУ розмовах російські загарбники скаржаться, що їм не видали літньої форми, тому змушені ходити в зимовій. Також є проблеми з водою.

Відтак вони ладні тікати, але російське командування вже прикрило всі можливі схеми втечі.

Співрозмовник: — Той хлопець, що мав виїхати, поїхав?

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Окупант: — Ні. Без варіантів уже виїхати, “лавочку” прикрили. Або поранення, або вбили, або коли буде офіційне виведення.

Російські військові навіть ладні укладати фіктивні шлюби. Але через значну кількість відмовлень в армії значно посилили контроль. Тож тепер втеча для окупантів — місія нездійсненна.

Окупант: — Я вже одній подрузі казав, щоб вона пішла заяву до РАЦСу подала. Але тут сказали, що це не варіант. Усі можливі варіанти пробуємо, але не виходить.

На початку повномасштабного вторгнення російські військові страждали від українських морозів, а тепер — від спеки. Зізнаються, що літню форму їм не видають, тож мусять паритися в зимовій. Також окупанти повністю пригнічені морально.

Хоча багато країн підтримують Україну у цій війні, є ті, що мають проросійські настрої. Раніше ми розповідали, як Росія впливає на країни світу.