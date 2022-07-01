Народ вже все – бунтує! Росіяни відмовляються виконувати військові накази

Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази. Окупант розповідає матері, що в його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії.

Син розповідає матері, що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру.

Там одному полкану (полковнику). Стопка у нього здорова набралась. Тільки можу сказати – це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде.

– 800 військових Росії відмовились брати участь в бойових діях у зв’язку з низькою морально-психологічною…, – розповідає матір про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів.

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Також матір розповідає, що залишала звернення на сайті міністерства оборони РФ. Втім, якщо не прийде відповідь, звернеться у військову прокуратуру. Каже, що збирається шукати юриста.

Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази, — заперечує син.

Нагадаємо, раніше ми публікували чергові перехоплені розмови російських військових. Вони ладні укладати фіктивні шлюби, але втекти все одно не вдається.