Україна

Народ вже все – бунтує! Росіяни відмовляються виконувати військові накази

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 02 Липня 2022, 00:00

Більше відео
0:03:39
Хто такий колаборант
Життя в окупації: чи всі, хто пішов на співпрацю з ворогом — колаборанти?
Фосфорні бомби Росія
Застосування Росією фосфорних бомб: у чому небезпека та як надати першу допомогу
0:04:50
Лікарі в Україні
В Україні не вистачає медиків: хто ж лікуватиме українців та чому така ситуація зараз
0:01:23
Тренування ЗСУ
Відточують майстерність: дивись, як проходять тренування українських військових
Дивитись більше

Останні відео
0:02:03
Перехоплена розмова окупантів

Народ вже все – бунтує! Росіяни відмовляються виконувати військові накази
0:04:40
Порятунок маленьких харків'ян
Пережити таке неможливо! Порятунок маленьких харків’ян після ворожих обстрілів називають дивом
0:03:39
Хто такий колаборант
Життя в окупації: чи всі, хто пішов на співпрацю з ворогом — колаборанти?
0:03:43
Українки доводять свою силу в усьому світі
Наші жінки доводять свою силу всьому світу! Як українки боронять державу та знищують ворога
Фосфорні бомби Росія
Застосування Росією фосфорних бомб: у чому небезпека та як надати першу допомогу
0:04:50
Лікарі в Україні
В Україні не вистачає медиків: хто ж лікуватиме українців та чому така ситуація зараз
0:01:23
Тренування ЗСУ
Відточують майстерність: дивись, як проходять тренування українських військових
0:02:43
Красногорівка
8 років пекла: як у Красногорівці люди виживають із останніх сил
Борщ
Український борщ тепер під захистом ЮНЕСКО: цікаві факти та рецепт “червоного” від Клопотенка
0:03:04
Соціальний проект Поділля мрій для дітей українських військових
Відпочинок дітей наших воїнів — внесок у спільну перемогу. На Хмельниччині працюють літні табори
Більше відео
Порятунок маленьких харків'ян
Читати далі
Пережити таке неможливо! Порятунок маленьких харків’ян після ворожих обстрілів називають дивом

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь