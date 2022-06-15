Бояться ЗСУ, як чорта, та не хочуть повертатися воювати в Україну. Нові перехоплені розмови окупантів

Російські військові масово відмовляються від участі у бойових діях та як чорта бояться вступати у відкриті бої з українськими воїнами.

Про це окупанти відверто розповідають у телефонних розмовах, які перехоплює СБУ. Тож російська влада вдається до нових методів залучення бойовиків. Не гребує нічим.

Окупант: — У нас дуже багато відмовилося воювати. У бій з усього батальйону пішло лише 30 осіб. Когось поранено, хтось “200”, хтось відмовився. Всього 30 осіб було, уявляєш?

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Залежно від типу війська, батальйон налічує від 300 до 900 осіб.

Нехитрі математичні розрахунки демонструють, що проти ЗСУ готовий воювати один з десяти окупантів.

Гірша ситуація у лавах 64 окремої мотострілецької ЗС РФ. Це саме та бригада, яка чинила небачені звірства у Бучі, кадри яких шокували увесь світ.

У перехопленій українською розвідкою розмові офіцери цього формування зізнаються, що охочих повернутися знову воювати в Україну дуже мало.

Окупант: — У нас тих, хто відмовляється (воювати — ред.), просто море!

Співрозмовник: — Я не знаю, як 366 осіб набрати.

Окупант: — Взагалі все порожнє?

Співрозмовник: — Та звичайно! Тут близько 150 осіб тих, хто відмовляється. Тих, хто повертається ніхто не засуджує. Хто захоче вдруге у таке пекло?

Тож російська влада вдається до звичних маніпуляцій. Спокусити бойовиків намагаються грошима, щоправда, платити обіцяють рублями. Адже долари, які обіцяли платити на початку повномасштабного вторгнення, вже, певно, в дефіциті.

Російські військові продовжують вчиняти злочини проти мирного населення та цілити ракетами в домівки українців. Раніше Вікна розбиралися, чи можна перевиховати росіян та чому росіяни підтримують Путіна. Читай ексклюзивний розбір з істориком за посиланням.

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