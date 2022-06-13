Катувати та вбивати — типовий почерк росіян: під Бучею знайдено ще одну братську могилу

Чергову братську могилу знайшли у лісі поблизу Бучі. Семеро чоловіків, найімовірніше цивільних, пролежали тут з березня.

Перш ніж вбити, російські окупанти їх катували. В усіх прострелені коліна та зв’язані руки, — повідомляє українська поліція.

У лісі поблизу села Мироцьке, що недалеко від Бучі, стояли російські військові. Населений пункт був місяць окупований. За цей час загарбники вбили 14 місцевих.

Так само були окуповані майже всі навколишні населені пункти. Тепер місцеві допомагають знайти поховання.

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Нещодавно було виявлено ще дві могили біля села Мироцьке. В першій — чоловік. За словами криміналістів, йому було років сорок. За кілька кроків — друга могила.

Спершу правоохоронці вважали, що в другій ямі чотири тіла, але вже під час ексгумації, виявилось, що більше — шість осіб. Усі чоловіки, яким було 30-50 років.

У них теж усіх зв’язані руки, прострелені коліна і скроні. Документів при них немає. Російські військові зазвичай забирали все, що допомогло б ідентифікувати жертву.

Після усіх звірств, які вчиняла російська армія в Україні, нашому населенню просто необхідне відновлення. Читай, що Маша Єфросиніна розповіла про нову програму реабілітації для жінок та дітей України.