Відновлення жінок і дітей: Єфросиніна розповіла про нову програму реабілітації для українців

Війна закінчиться, вогонь припиниться, а Україна стане вільною. Однак для того, щоб мати повноцінне мирне життя, комусь необхідно буде пройти реабілітацію, щоб позбутись усього болю, що накопичився за довгий час повномасштабної війни.

Тому Маша Єфросиніна створила програму, яка допоможе жінкам та дітям відновити нормальне життя.

Свого часу фонд Маша отримував величезну кількість запитів на психологічну допомогу від жінок, які пережили окупацію або блокаду. Тому з’явилась думка створити табори для психологічного відновлення.

Тож ми за кілька місяців сформували програму реабілітації для жінок та їх дітей, яка триватиме по три тижні для кожної родини. Тобто це має бути повноцінне відновлення, яке поки планується проводити на заході України.

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Фонд Маша наразі співпрацює зі спеціалістами, які спеціалізуються саме на травмах жінок, які були згвалтовані, втратили своїх близьких та мали інші травми. Тобто готується програма психологічного відновлення за допомогою різних типів терапії від різних лекцій до фізичних занять.

Наразі фонд отримав кошти, щоб реабілітувати понад 150 осіб.

Чоловіки, які були у зоні бойових дій мають зовсім інші психологічні травми, тому ними натомість займатимуться інші структури.

Як взяти участь у програмі реабілітації

На сайті фонду Маша є анкети, які потрібно заповнювати. Там достатньо великий опитувальник, але він побудований так, щоб допомогти тим, хто цього найбільше потребує.

Дані з опитувальник будуть оброблятись психологами та в разі сумнівів, фонд може зв’язатись з кандидатками на проходження реабілітації, щоб обговорити деякі питання.

Кому варто звернутись за допомогою для реабілітації

Насамперед допомога потрібна людям зі станом депресії, психологічною виснаженістю, небажанням щось робити. Проте гострою є проблема з небажанням жити.

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