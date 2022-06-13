Восстановление женщин и детей: Ефросинина рассказала о новой программе реабилитации для украинцев

Война окончится, огонь прекратится, а Украина станет свободной. Однако для того, чтобы иметь полноценную мирную жизнь, кому-то необходимо будет пройти реабилитацию, чтобы избавиться от всей боли, накопившейся за долгое время полномасштабной войны.

Поэтому Маша Ефросинина создала программу, которая поможет женщинам и детям восстановить нормальную жизнь.

В свое время фонд Маша получал множество запросов на психологическую помощь от женщин, переживших оккупацию или блокаду. Поэтому появилась идея создать лагеря для психологического восстановления.

За несколько месяцев мы сформировали программу реабилитации для женщин и их детей, которая продлится по три недели для каждой семьи. То есть, это должно быть полноценное восстановление, которое пока планируется проводить на западе Украины.

Сейчас также смотрят

Фонд Маша сотрудничает со специалистами, которые специализируются именно на травмах женщин, которые были изнасилованы, потеряли своих близких и имели другие травмы. То есть готовится программа психологического возобновления с помощью различных типов терапии от разных лекций до физических занятий.

В настоящее время фонд получил средства, чтобы реабилитировать более 150 человек.

Мужчины, которые были в зоне боевых действий, имеют совсем другие психологические травмы, поэтому ими будут заниматься другие структуры.

Как принять участие в программе реабилитации

На сайте фонда Маша есть анкеты, которые нужно заполнять. Там достаточно большой опросник, но он построен так, чтобы помочь тем, кто в этом больше нуждается.

Данные с опросников будут обрабатываться психологами и в случае сомнений фонд может связаться с кандидатками на прохождение реабилитации, чтобы обсудить некоторые вопросы.

Кому следует обратиться за помощью для реабилитации

В первую очередь помощь нужна людям с состоянием депрессии, психологической истощенностью, нежеланием что-либо делать. Однако наиболее острой есть проблема с нежеланием жить.

Напомним, ранее Друга Рика рассказали о результатах своего благотворительного тура и июньских концертах.