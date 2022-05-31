Друга Ріка о результатах благотворительного тура “Хто, якщо не ми?” и концертах в июне

Рок-группа Друга Ріка продолжает работать, чтобы приближать победу Украины над врагом. В июне коллектив продолжит свой благотворительный тур Хто, якщо не ми?. Концерты пройдут в европейских и украинских городах.

Результаты благотворительных концертов

Во время первой части тура музыкантам удалось собрать почти 883 000 грн. Они пошли на покупку:

двух внедорожников;

100 матрасов-спальников;

трех тактических планшетов.

Все это для батальона спецназа, в котором служит брат фронтмена группы — Валерия Харчишина.

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Также организатор концертов перечислил 200 000 грн помощи в чешский фонд поддержки Украины, который занимается украинскими госпиталями.

Кроме финансовой помощи, польская общественная организация Fundacja Widowisk Masowych передала через музыкантов 200 сухпайков для украинских защитников, которые группа доставила Грузинскому национальному легиону.

В мае состоялось выступление группы Друга Ріка в Днепре на станции метро Вокзальная в рамках благотворительной программы БезВИЗ БезВойны.

Во время концерта было собрано более 825 000 грн. Средства пошли на приобретение двух карет скорой помощи для Отдельной бригады терробороны Днепра.

Благодарю каждого, кто приобщается к нашей благотворительной деятельности финансово. Вы делаете большое дело! Благодаря вам мы можем помочь тем, кто нуждается в этом больше всего.

Надеюсь, что посещая наши концерты, вы немного забываете об ужасных реалиях и получаете положительные эмоции, которые так необходимы сейчас каждому, чтобы сражаться с врагом! — сказал Харчишин.

Концерты Друга Ріка в июне

Уже в июне коллектив отправляется с концертами по городам Украины, Франции, Польши и Литвы. Главной целью европейских концертов группы является сбор 30 000 евро на приобретение:

двух беспилотников;

автобуса;

тактической амуниции для батальона спецназа.

Денежные средства, полученные от концертов в украинских городах, будут направлены на приобретение двух пикапов для 95 десантно-штурмовой бригады. Цель сбора — 14 000 евро.

График концертов

3 июня — Винница, Украина;

Винница, Украина; 4 июня — Тернополь, Украина;

Тернополь, Украина; 5 июня — Львов, Украина;

Львов, Украина; 10 июня — Париж, Франция;

Париж, Франция; 14 июня — Вроцлав, Польша;

Вроцлав, Польша; 19 июня — Гданьск, Польша;

Гданьск, Польша; 20 июня — Лодзь, Польша;

Лодзь, Польша; 21 июня — Варшава, Польша.

Также музыканты примут участие:

12 июня — в благотворительном вечере Stand With Ukraine в Ницце. Прибыль будет передана на помощь Украине.

в благотворительном вечере в Ницце. Прибыль будет передана на помощь Украине. 17 июня — в марафоне Ночь Культуры в Вильнюсе. Вход на марафон бесплатный.

Украинская певица Тина Кароль также дает благотворительные концерты по Европе и миру, целью которых является поддержка Украины. За последнее время она побывала в Японии, Великобритании, Германии и теперь отправляется в Чехию, Литву и Италию.

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