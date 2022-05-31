Друга Ріка о результатах благотворительного тура “Хто, якщо не ми?” и концертах в июне

Рок-группа Друга Ріка продолжает работать, чтобы приближать победу Украины над врагом. В июне коллектив продолжит свой благотворительный тур Хто, якщо не ми?. Концерты пройдут в европейских и украинских городах.
Во время первой части тура музыкантам удалось собрать почти 883 000 грн. Они пошли на покупку:
Все это для батальона спецназа, в котором служит брат фронтмена группы — Валерия Харчишина.
Также организатор концертов перечислил 200 000 грн помощи в чешский фонд поддержки Украины, который занимается украинскими госпиталями.
Кроме финансовой помощи, польская общественная организация Fundacja Widowisk Masowych передала через музыкантов 200 сухпайков для украинских защитников, которые группа доставила Грузинскому национальному легиону.
Фото: Маргарита Науменко
В мае состоялось выступление группы Друга Ріка в Днепре на станции метро Вокзальная в рамках благотворительной программы БезВИЗ БезВойны.
Во время концерта было собрано более 825 000 грн. Средства пошли на приобретение двух карет скорой помощи для Отдельной бригады терробороны Днепра.
Благодарю каждого, кто приобщается к нашей благотворительной деятельности финансово. Вы делаете большое дело! Благодаря вам мы можем помочь тем, кто нуждается в этом больше всего.
Благодарю каждого, кто приобщается к нашей благотворительной деятельности финансово. Вы делаете большое дело! Благодаря вам мы можем помочь тем, кто нуждается в этом больше всего.
Надеюсь, что посещая наши концерты, вы немного забываете об ужасных реалиях и получаете положительные эмоции, которые так необходимы сейчас каждому, чтобы сражаться с врагом! — сказал Харчишин.
Уже в июне коллектив отправляется с концертами по городам Украины, Франции, Польши и Литвы. Главной целью европейских концертов группы является сбор 30 000 евро на приобретение:
Денежные средства, полученные от концертов в украинских городах, будут направлены на приобретение двух пикапов для 95 десантно-штурмовой бригады. Цель сбора — 14 000 евро.
Фото: Артем Сидоров
Также музыканты примут участие:
Украинская певица Тина Кароль также дает благотворительные концерты по Европе и миру, целью которых является поддержка Украины. За последнее время она побывала в Японии, Великобритании, Германии и теперь отправляется в Чехию, Литву и Италию.
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