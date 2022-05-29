Шоу-биз

Каждый наш шаг — борьба за будущее. Тина Кароль о благотворительном туре от Литвы до Японии и отца в терробороне

Елена Яковлева, редактор сайта 29 мая 2022, 20:58
Тіна Кароль про боротьбу на культурному фронті
Фото: Instagram

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