Каждый наш шаг — борьба за будущее. Тина Кароль о благотворительном туре от Литвы до Японии и отца в терробороне

Сегодня, 29 мая, в 21:00 начинается благотворительный концерт Save Ukraine в Берлине, который транслируется в эфире телемарафона. Его хедлайнером будет украинская певица Тина Кароль.

Она рассказала о туре с благотворительными концертами в Европе и мире, целью которых является поддержка Украины.

Мы сегодня каждый на своем месте

За последнее время певица побывала с благотворительными концертами в Японии и Великобритании, а уже завтра отправится в Чехию, затем в Литву и Италию.

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Мы сегодня находимся каждый на своем месте. Каждый наш шаг в отдельности и в целом — это борьба за будущее, отстаивание наших традиций.

Культурный фронт — мягкая сила, благодаря которой об Украине слышат во всем мире, что она музыкальная, красивая, интеллектуальная, творческая, способна строить свою историю и никогда не забудет свою ДНК, — рассказывает Тина Кароль.

Во время и после выступлений исполнительница активно общается с людьми разных должностей и национальностей, чтобы доносить правду о войне в Украине и ломать лживые нарративы России.

Отец в рядах терробороны

Впрочем, в семье певицы не только она поддерживает Украину. Ее родители остались дома, а папа в свои 67 лет присоединился к рядам терробороны, потому что хочет помочь нашим бойцам.

Он мне сказал: “У тебя, доченька, есть свой фронт, а у меня — свой”. Он очень хорошо разбирается в военном деле, — делится Кароль.

Она признается, что с тех пор, как началось полномасштабное вторжение, ни разу еще не видела своих родителей. Но певица точно знает, за что сражается и зачем ездит по миру. Хотя эмоционально ей это дается нелегко.

Выступать перед аудиторией вообще было очень сложно, потому что сердце живое, и там куча боли и страданий. Когда ты обнажаешь эти нервы на сцене — боишься перестать звучать. Это всегда вызов, — рассказывает Кароль.

Украинский певец Макс Барских решил бороться за Украину сразу на двух фронтах: военном и культурном. Так, несмотря на службу в рядах ВСУ, он еще и выступает на сцене ради родной страны. Читай, что Макс Барских рассказал о благотворительных концертах и написанной картине.