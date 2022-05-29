Кожен наш крок — боротьба за майбутнє. Тіна Кароль про благодійний тур від Литви до Японії та батька у теробороні

Сьогодні, 29 травня, о 21:00 розпочинається благодійний концерт Save Ukraine у Берліні, який транслюється в ефірі телемарафону. Його хедлайнером буде українська співачка Тіна Кароль.

Вона розповіла про тур з благодійними концертами в Європі та світі, метою яких є підтримка України.

Ми сьогодні кожен на своєму місці

За останній час співачка побувала з благодійними концертами в Японії та Великій Британії, а вже завтра рушить до Чехії, потім до Литви та Італії.

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Ми сьогодні знаходимось кожен на своєму місці. Кожен наш крок окремо та загалом — це боротьба за майбутнє, відстоювання наших традицій.

Культурний фронт — м’яка сила, завдяки якій про Україну чують в усьому світі, що вона музична, красива, інтелектуальна, творча, спроможна будувати свою історію й ніколи не забуде своє ДНК, — розповідає Тіна Кароль.

Під час та після своїх виступів виконавиця активно спілкується з людьми різних посад та національностей, щоб доносити правду про війну в Україні та ламати брехливі наративи Росії.

Батько у лавах тероборони

Утім в родині співачки не лише вона підтримує Україну. Її батьки залишились вдома, а тато у свої 67 років приєднався до лав тероборони, адже хоче допомогти нашим бійцям.

Він мені сказав: “У тебе, донько, є свій фронт, а в мене — свій”. Він дуже добре розбирається у військовій справі, — ділиться Кароль.

Вона зізнається, що відколи почалось повномасштабне вторгнення ні разу ще не бачила своїх батьків. Та співачка точно знає, за що бореться та навіщо їздить по світу. Хоч емоційно їй дається це нелегко.

Виступати перед аудиторією взагалі було дуже складно, тому що серце живе, і там купа болю й страждань. Коли ти оголюєш ці нерви на сцені — боїшся перестати звучати. Це завжди виклик, — розповідає Кароль.

Український співак Макс Барських вирішив боронити Україну одразу на двох фронтах: військовому та культурному. Так попри службу в лавах ЗСУ він ще й виступає на сцені заради рідної країни. Читай, що Макс Барських розповів про благодійні концерти та написану картину.