Кожен наш крок — боротьба за майбутнє. Тіна Кароль про благодійний тур від Литви до Японії та батька у теробороні

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Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Травня 2022, 20:58
Тіна Кароль про боротьбу на культурному фронті
Фото: Instagram

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