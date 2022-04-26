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Мені все одно. Я туди й не їздила — Тіна Кароль про заборону в’їжджати в Росію 50 років

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Квітня 2022, 13:30
Тіна Кароль про заборону на в'їзд у Росію
Фото: Instagram

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