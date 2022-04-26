Мені все одно. Я туди й не їздила — Тіна Кароль про заборону в’їжджати в Росію 50 років

Нещодавно Росія створила список українських артистів та журналістів, яким відтепер заборонено в’їзд у Росію на 50 років. До переліку потрапила й співачка Тіна Кароль, яка активно підтримує українську армію та збирає гроші на благодійність.

В ефірі телемарафону артистка розповіла, як відреагувала на таке обмеження та чому Україна має заборонити всім без винятку російським артистам приїжджати в нашу державу.

Я взагалі не знаю навіть, чи треба звертати на це увагу. Якісь “пісюльки” собі пишуть — мені все одно. Я туди й не їздила, — прокоментувала виконавиця заборону відвідувати країну-агресора.

За словами Тіни Кароль, вона ще з 2014 року відмовилася від усіх контрактів та концертів у РФ. Натомість почала більше розвивати український шоу-біз.

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Однією з проблем наших артистів до початку повномасштабної війни було те, що частина російських співаків безперешкодно виїжджала на територію України й давала тут концерти, створюючи конкуренцію українським музикантам.

До нас приїжджали артисти з Росії, які забирали хліб в артистів з України… Має бути тотальна заборона (російським артистам на в’їзд в Україну — ред.). Ті, хто хотіли себе проявити й допомагати, вже себе проявили. Усі решта будуть перебіжчиками.

Дивися, як син Тіни Кароль у Великій Британії допомагає українським біженцям.

Поки російські артисти мовчать, українські — діють. Співак та телеведучий Володимир Дантес, якого теж віднесли до списку “ворогів Росії”, віддав свою неонову Tesla київським волонтерам. Читай, чому Володимир Дантес віддав свою Tesla на потреби волонтерів.