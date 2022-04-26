Мне все равно. Я туда и не ездила — Тина Кароль о запрете на въезд в Россию на 50 лет

Недавно Россия создала список украинских артистов и журналистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет. В список попала и певица Тина Кароль, которая активно поддерживает украинскую армию и собирает деньги на благотворительность.

В эфире телемарафона она рассказала, как отреагировала на такое ограничение и почему Украина должна запретить всем без исключения российским артистам приезжать в нашу страну.

Я вообще не знаю даже, нужно ли обращать на это внимание. Какие-то “писюльки” себе пишут — мне все равно. Я туда и не ездила, — прокомментировала исполнительница запрет на посещение страны-агрессора.

По словам Тины Кароль, она еще с 2014 года отказалась от всех контрактов и концертов в РФ. Вместо этого начала больше развивать украинский шоу-биз.

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Одной из проблем наших артистов до начала полномасштабной войны было то, что часть российских певцов беспрепятственно приезжала в Украину и давала здесь концерты, создавая конкуренцию украинским музыкантам.

К нам приезжали артисты из России, которые забирали хлеб у артистов из Украины… Должен быть тотальный запрет (российским артистам на въезд в Украину — ред.). Те, кто хотел себя проявить и помогать, уже себя проявили. Все остальные будут перебежчиками.

Смотри, как сын Тины Кароль в Великобритании помогает украинским беженцам.

Пока российские артисты молчат, украинские — действуют. Певец и телеведущий Владимир Дантес, которого тоже внесли в список “врагов России”, отдал свою неоновую Tesla киевским волонтерам. Читай, почему Владимир Дантес отдал свою Tesla на нужды волонтеров.