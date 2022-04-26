Шоу-биз

Мне все равно. Я туда и не ездила — Тина Кароль о запрете на въезд в Россию на 50 лет

Елена Яковлева, редактор сайта 26 апреля 2022, 13:30
Тіна Кароль про заборону на в'їзд у Росію
Фото: Instagram

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