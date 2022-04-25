Отдал собственную Tesla волонтерам! Как Владимир Дантес помогает украинцам

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес отдал неоновую Tesla киевским волонтерам. Певец принял такое решение, чтобы они могли развозить гуманитарную помощь детям и военным.
К слову, Владимиру Дантесу из-за его украинской позиции, а также ряду других артистов запрещен въезд в РФ.
О своем пожертвовании певец рассказал на YouTube-канале Люкс ФМ:
Рассекает Киевом и развозит бронежилеты кому нужно, детям — еду. Это кайф. Остальное не буду говорить, потому что нельзя, — сказал Владимир.
Рассекает Киевом и развозит бронежилеты кому нужно, детям — еду. Это кайф. Остальное не буду говорить, потому что нельзя, — сказал Владимир.
Владимир признается, что не хочет много афишировать свой вклад в победу:
Я только однажды сказал в Instagram, что я сделал. И больше не говорил. Но я себе записываю и фотографирую для отчета, потому что не знаю, что будет дальше. Если мне кто-нибудь предъявит, что ничего не делаю… Просто мне почему-то не хочется хвастаться тем, что я могу сделать…
Я только однажды сказал в Instagram, что я сделал. И больше не говорил. Но я себе записываю и фотографирую для отчета, потому что не знаю, что будет дальше. Если мне кто-нибудь предъявит, что ничего не делаю… Просто мне почему-то не хочется хвастаться тем, что я могу сделать…
Владимир Дантес — украинский певец, шоумен, телеведущий. В 2008 году он победил в шоу Фабрика звезд-2, что принесло ему популярность. Далее создал карьеру сольного певца и телеведущего тревел- и талант-шоу.
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