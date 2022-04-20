Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет — он ответил с иронией

Украинскому тревел-блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщает издание УП, ссылаясь на один из телеграмм-каналов.

Как стало известно, на территорию страны-агрессора Птушкин теперь сможет попасть не ранее 2072 года, когда ему будет 88 лет.

Сам блоггер уже отреагировал на этот запрет и написал:

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Короче, выпуска про Поволжье не будет.

Короче, выпуска про Поволжье не будет. — Anton Ptushkin (@ptuxerman) April 20, 2022

Отметим, что с начала полномасштабной войны Антон Путшкин высказал однозначную позицию касательно войны в Украине. Он сам находился в Киеве и снимал сюжеты на английском, в которых рассказывал правду о “спецоперации” российских военных.

А в далеком 2014-м блоггер уже почувствовал на себе заботу “русского мира”, когда ему пришлось вывозить родную мать из Луганска.

Кому еще запретили въезд в Россию

Среди звезд, которым запретили въезд в Россию, также оказались:

Светлана Лобода, Алан Бадоев, Алексеев, Андрей Бедняков, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Джамала, Иван Дорн, Надя Дорофеева, Настя Каменских, Тина Кароль, Дмитрий Комаров, Монатик, Алина Паш, Дантес, Потап, Коля Серга и другие.

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