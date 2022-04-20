Птушкіну заборонили в’їзд до Росії на 50 років — він відповів іронічно

Українському тревел-блогеру Антону Птушкіну заборонили в’їзд до Росії на 50 років. Про таке повідомляє видання УП, посилаючись на один із телеграм-каналів.

Як стало відомо, на територію країни-агресора Птушкін тепер зможе потрапити не раніше 2072 року, коли йому буде 88 років.

Сам блогер уже відреагував на цю заборону і написав:

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На випуск про Поволжя не чекайте.

Короче, выпуска про Поволжье не будет. — Anton Ptushkin (@ptuxerman) April 20, 2022

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни Антон Путшкін висловив однозначну позицію щодо війни в Україні. Він сам перебував у Києві та знімав сюжети англійською, в яких розповідав правду про “спецоперацію” російських військових.

А далекого 2014-го блогер уже відчув на собі турботу “російського миру”, коли йому довелося вивозити рідну матір з Луганська.

Кому ще заборонили в’їзд до Росії

У переліку зірок, яким заборонили в’їзд до Росії також опинилися:

Світлана Лобода, Алан Бадоєв, Alekseev, Андрій Бідняков, Святослав Вакарчук, Андрій Данилко, Джамала, Іван Дорн, Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Тіна Кароль, Дмитро Комаров, Монатік, Аліна Паш, Дантес, Потап, Коля Сєрга та інші.

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