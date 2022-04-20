Шоу-біз

Птушкіну заборонили в’їзд до Росії на 50 років — він відповів іронічно

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 20 Квітня 2022, 21:30
Антон Птушкін
Фото: Instagram

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