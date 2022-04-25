Віддав власну Tesla волонтерам! Як Володимир Дантес допомагає українцям

Український співак та телеведучий Володимир Дантес віддав свою неонову Tesla київським волонтерам. Співак ухвалив таке рішення, щоб вони мали змогу розвозити гуманітарну допомогу дітям та військовим.

До речі, Володимиру Дантесу через його українську позицію, а також низці інших артистів заборонений в’їзд до РФ.

Про своє пожертвування співак розповів на YouTube-каналі Люкс ФМ:

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Розсікає Києвом і розвозить бронежилети кому потрібно, дітям — їжу. Це кайф. За решту не говоритиму, бо не можна, — сказав Володимир.

Володимир зізнається, що не хоче багато афішувати свій внесок у перемогу:

Я лише один раз сказав у Instagram, що я зробив. І більше не говорив. Але я собі записую і фотографую для звіту, бо не знаю, що буде далі. Якщо мені хтось пред’явить, що нічого не роблю… Просто мені чомусь не хочеться хвалитися тим, що я можу зробити…

Чим відомий Володимир Дантес

Володимир Дантес — український співак, шоумен, телеведучий. У 2008 році він переміг у шоу Фабрика зірок-2, що принесло йому популярність. Далі створив кар’єру сольного співака та телеведучого тревел- та талант-шоу.

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