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Віддав власну Tesla волонтерам! Як Володимир Дантес допомагає українцям

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 25 Квітня 2022, 18:30
Володимир Дантес віддав свою Tesla на потреби волонтерів
Фото: Instagram

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