Океан Ельзи — Місто Марії: прем’єра нової пісні про Маріуполь

Зараз в Україні зароджується новий етап в музичній культурі. У пісень ніби з’являється нова мова, яку народила війна. Такою стала і пісня гурту Океан Ельзи — Місто Марії.

Відомі артисти та виконавці один за одним розповідають історію цієї страшної війни у своїх нових піснях.

Святослав Вакарчук не обмежується лише новими піснями та творчістю. Від початку війни соліст гурту Океан Ельзи став до лав тероборони.

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Також з перших днів повномасштабного наступу Вакарчук їздить у госпіталі та на схід — в міста, які потребують моральної підтримки.

Він вже відвідав Харків, Запоріжжя, Хмельницький, Одесу, Чернігів, Луганськ, Краматорськ та звільнені міста Київщини, адже його місія — надихати військових і медиків у важливих точках, де це потрібно.

А зараз він надихнув всіх українців новою піснею.

Нова пісня Океану Ельзи

Гурт Океан Ельзи випустив нову пісню Місто Марії, присвячену героїчній боротьбі Маріуполя проти російської окупації та вірі в перемогу.

Невідомо, скільки там жертв, місто заблоковане з березня, проте українські військові мужньо та гордо тримають оборону та не здаються, попри важку ситуацію.

Саме тому Маріуполь став символом незламності у пісні Вакарчука.

Буде до віку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає.

Читати на тему Морпіхи з Маріуполя просять про процедуру extraction — що це таке Командир морських піхотинців Сергій Волинський з оточеного заводу Азовсталь просить світ про допомогу.

Ці рядочки ніби промовляють, що доки існує світ, всі українські міста зможуть вистояти.

Ця пісня про віру в майбутнє, перемогу та світле завтра, попри те, що зараз навіть бетон пахне війною.

Але й в найглибші підвали світло повернеться знов.

Текст пісні Місто Марії — Океан Ельзи

Місто Марії

Сонце зійшло над Азовом

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин

Мрію як нам буде знов добре з тобою

Ні, корабельні гармати

Не розіб’ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Небо гримить над Азовом

Ворог гарматами б‘є

Звечора навіть бетон пахне війною

Думати як буде завтра

Часу нема і немає причин

Серце і руки давно звиклі до бою

І корабельні гармати

Не розіб’ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Ми залишились собою

Ми загорнулись у ніч

І вільні уста стисли від болю

Але й в найглибші підвали

Світло повернеться знов

Крик нового дня рветься на волю

І корабельні гармати

Не розіб’ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Творчість українських артистів підіймає бойовий дух та надихає боротися.

Ніхто зі свідомих виконавців не може втримати в собі весь біль, який принесла з собою війна. Піснями вони розповідають про нього світові.

До такої творчості долучається навіть Арестович. Нещодавно DJ Tapolsky випустив спільний трек з Арестовичем Відбій тривоги.