Океан Ельзи — Місто Марії: прем’єра нової пісні про Маріуполь

Зараз в Україні зароджується новий етап в музичній культурі. У пісень ніби з’являється нова мова, яку народила війна. Такою стала і пісня гурту Океан Ельзи — Місто Марії.
Відомі артисти та виконавці один за одним розповідають історію цієї страшної війни у своїх нових піснях.
Святослав Вакарчук не обмежується лише новими піснями та творчістю. Від початку війни соліст гурту Океан Ельзи став до лав тероборони.
Також з перших днів повномасштабного наступу Вакарчук їздить у госпіталі та на схід — в міста, які потребують моральної підтримки.
Він вже відвідав Харків, Запоріжжя, Хмельницький, Одесу, Чернігів, Луганськ, Краматорськ та звільнені міста Київщини, адже його місія — надихати військових і медиків у важливих точках, де це потрібно.
А зараз він надихнув всіх українців новою піснею.
Гурт Океан Ельзи випустив нову пісню Місто Марії, присвячену героїчній боротьбі Маріуполя проти російської окупації та вірі в перемогу.
Невідомо, скільки там жертв, місто заблоковане з березня, проте українські військові мужньо та гордо тримають оборону та не здаються, попри важку ситуацію.
Саме тому Маріуполь став символом незламності у пісні Вакарчука.
Буде до віку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає.
Буде до віку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає.
Ці рядочки ніби промовляють, що доки існує світ, всі українські міста зможуть вистояти.
Ця пісня про віру в майбутнє, перемогу та світле завтра, попри те, що зараз навіть бетон пахне війною.
Але й в найглибші підвали світло повернеться знов.
Але й в найглибші підвали світло повернеться знов.
Місто Марії
Сонце зійшло над АзовомВітер над дюнами дмеХолодно, але пісок пахне весноюОчі вже звикли до втомиНадто багато причинМрію як нам буде знов добре з тобою
Ні, корабельні гарматиНе розіб’ють мою мріюВіру ніколи не зрадить серце моєБуде до віку стоятиПраведне місто МаріїДоки над гордим АзовомСонце встає
Небо гримить над АзовомВорог гарматами б‘єЗвечора навіть бетон пахне війноюДумати як буде завтраЧасу нема і немає причинСерце і руки давно звиклі до бою
І корабельні гарматиНе розіб’ють мою мріюВіру ніколи не зрадить серце моєБуде до віку стоятиПраведне місто МаріїДоки над гордим АзовомСонце встає
Ми залишились собоюМи загорнулись у нічІ вільні уста стисли від болюАле й в найглибші підвалиСвітло повернеться зновКрик нового дня рветься на волю
Творчість українських артистів підіймає бойовий дух та надихає боротися.
Ніхто зі свідомих виконавців не може втримати в собі весь біль, який принесла з собою війна. Піснями вони розповідають про нього світові.
До такої творчості долучається навіть Арестович. Нещодавно DJ Tapolsky випустив спільний трек з Арестовичем Відбій тривоги.