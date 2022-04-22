Пока над гордым Азовом солнце встает — Вакарчук представил новую песню Місто Марії

Сейчас в Украине зарождается новый этап в музыкальной культуре. В песнях будто появляется новый язык, который родила война. Такой стала и песня группы Океан Эльзы — Місто Марії.

Известные артисты и исполнители друг за другом рассказывают историю этой страшной войны в своих новых песнях.

Святослав Вакарчук не ограничивается новыми песнями и творчеством. С начала войны солист группы Океан Эльзы стал в ряды терробороны.

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Также с первых дней полномасштабного наступления Вакарчук ездит в госпитали и на восток — в города, нуждающиеся в моральной поддержке.

Он уже посетил Харьков, Запорожье, Хмельницкий, Одессу, Чернигов, Луганск, Краматорск и освобожденные города Киевской области, ведь его миссия – вдохновлять военных и медиков в важных точках, где это нужно.

А сейчас он вдохновил всех украинцев новой песней.

Новая песня Океана Эльзы

Группа Океан Эльзы выпустила новую песню Місто Марії, посвященную героической борьбе Мариуполя против русской оккупации и вере в победу.

Неизвестно, сколько там жертв, город заблокирован с марта, однако украинские военные мужественно и гордо держат оборону и не сдаются, несмотря на тяжелую ситуацию.

Именно поэтому Мариуполь стал символом несокрушимости в песне Вакарчука.

Будет вовек стоять праведный город Марии, пока над гордым Азовом солнце встает.

Эти строки будто говорят, что пока существует мир, все украинские города смогут выстоять.

Эта песня о вере в будущее, победе и светлом завтра, несмотря на то, что сейчас даже бетон пахнет войной.

Но и в самые глубокие подвалы свет вернется снова.

Текст песни Місто Марії — Океан Эльзы

Місто Марії

Сонце зійшло над Азовом

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин

Мрію як нам буде знов добре з тобою

Ні, корабельні гармати

Не розіб’ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Небо гримить над Азовом

Ворог гарматами б‘є

Звечора навіть бетон пахне війною

Думати як буде завтра

Часу нема і немає причин

Серце і руки давно звиклі до бою

І корабельні гармати

Не розіб’ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Ми залишились собою

Ми загорнулись у ніч

І вільні уста стисли від болю

Але й в найглибші підвали

Світло повернеться знов

Крик нового дня рветься на волю

І корабельні гармати

Не розіб’ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Творчество украинских артистов поднимает боевой дух и вдохновляет бороться.

Никто из сознательных исполнителей не может удержать в себе всю боль, которую принесла с собой война. Песнями они рассказывают о нем миру.

К такому творчеству приобщается даже Арестович. Недавно DJ Tapolsky выпустил совместный трек с Арестовичем Отбой тревоги.