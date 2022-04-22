Пока над гордым Азовом солнце встает — Вакарчук представил новую песню Місто Марії

Сейчас в Украине зарождается новый этап в музыкальной культуре. В песнях будто появляется новый язык, который родила война. Такой стала и песня группы Океан Эльзы — Місто Марії.
Известные артисты и исполнители друг за другом рассказывают историю этой страшной войны в своих новых песнях.
Святослав Вакарчук не ограничивается новыми песнями и творчеством. С начала войны солист группы Океан Эльзы стал в ряды терробороны.
Также с первых дней полномасштабного наступления Вакарчук ездит в госпитали и на восток — в города, нуждающиеся в моральной поддержке.
Он уже посетил Харьков, Запорожье, Хмельницкий, Одессу, Чернигов, Луганск, Краматорск и освобожденные города Киевской области, ведь его миссия – вдохновлять военных и медиков в важных точках, где это нужно.
А сейчас он вдохновил всех украинцев новой песней.
Группа Океан Эльзы выпустила новую песню Місто Марії, посвященную героической борьбе Мариуполя против русской оккупации и вере в победу.
Неизвестно, сколько там жертв, город заблокирован с марта, однако украинские военные мужественно и гордо держат оборону и не сдаются, несмотря на тяжелую ситуацию.
Именно поэтому Мариуполь стал символом несокрушимости в песне Вакарчука.
Будет вовек стоять праведный город Марии, пока над гордым Азовом солнце встает.
Будет вовек стоять праведный город Марии, пока над гордым Азовом солнце встает.
Эти строки будто говорят, что пока существует мир, все украинские города смогут выстоять.
Эта песня о вере в будущее, победе и светлом завтра, несмотря на то, что сейчас даже бетон пахнет войной.
Но и в самые глубокие подвалы свет вернется снова.
Но и в самые глубокие подвалы свет вернется снова.
Місто Марії
Сонце зійшло над АзовомВітер над дюнами дмеХолодно, але пісок пахне весноюОчі вже звикли до втомиНадто багато причинМрію як нам буде знов добре з тобою
Ні, корабельні гарматиНе розіб’ють мою мріюВіру ніколи не зрадить серце моєБуде до віку стоятиПраведне місто МаріїДоки над гордим АзовомСонце встає
Небо гримить над АзовомВорог гарматами б‘єЗвечора навіть бетон пахне війноюДумати як буде завтраЧасу нема і немає причинСерце і руки давно звиклі до бою
І корабельні гарматиНе розіб’ють мою мріюВіру ніколи не зрадить серце моєБуде до віку стоятиПраведне місто МаріїДоки над гордим АзовомСонце встає
Ми залишились собоюМи загорнулись у нічІ вільні уста стисли від болюАле й в найглибші підвалиСвітло повернеться зновКрик нового дня рветься на волю
Творчество украинских артистов поднимает боевой дух и вдохновляет бороться.
Никто из сознательных исполнителей не может удержать в себе всю боль, которую принесла с собой война. Песнями они рассказывают о нем миру.
К такому творчеству приобщается даже Арестович. Недавно DJ Tapolsky выпустил совместный трек с Арестовичем Отбой тревоги.