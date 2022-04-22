Шоу-биз

Пока над гордым Азовом солнце встает — Вакарчук представил новую песню Місто Марії

Вероника Кононенко, практикантка сайта 22 апреля 2022, 21:00
Вакарчук випустив нову пісню місто марії 2022
Фото: Instagram

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