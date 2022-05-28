Макс Барських написав картину та зізнався, що через війну почувається ніяково на сцені

Такий органічний на сцені — яскраві костюми та хореографічні па лише додавали співаку шарму. Тепер Макс Барських у лавах ЗСУ. А після першого благодійного концерту у Німеччині почувається ніяково.

Навіть на репетиції було трохи складно знаходитись на сцені, зізнається музикант. Не розумів, що взагалі відбувається.

Ця війна залишила значний відбиток на моєму житті.

Однак щойно розпочався концерт і Барських побачив очі рідних українців, які були вимушені тікати від війни в Німеччину, то абсолютно чітко зрозумів свою місію тут і зараз.

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Моя місія — об’єднати людей та подарувати їм трішки надії та приємних світлих емоцій.

Крім того, такі заходи створені не лише для українців, які сумують за рідною землею, але й іноземців, які таким чином можуть висловити свою підтримку та спробувати зрозуміти, у чому краса нашої культури.

Макс Барських розповідає, що всі співпереживають та дуже хвилюються за події та кожного українця.

Про інформаційний фронт та втому людей

За ці три місяці відчувається, що багато людей трохи втомились від усього, що відбувається зараз.

Проте війна продовжується, і нам потрібно робити все, щоб ми були завжди на перших позиціях в інформаційному просторі.

Це необхідно для того, щоб люди бачили та знали, що допомога досі потрібна.

Про неочікуваний досвід у мистецтві

Макс Барських також отримав пропозицію від однієї американської галереї намалювати картину, присвячену Україні, що співак згодом і зробив.

Незабаром музикант пообіцяв поділитись з людьми цією картиною, а кошти від її продажу відправити на допомогу Україні.

Зазвичай артистів на творчість надихає саме життя та його емоції: радість, кохання, надія та горе, сум, сльози, злість та розпач. Саме тому під час кожної війни в окопах писалися пісні, слова яких ми знаємо й нині. Читай, що надихнуло гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на створення нової пісні.