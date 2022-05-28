Макс Барских написал картину и признался, что из-за войны чувствует себя неловко на сцене

Такой органичный на сцене – яркие костюмы и хореографические па только добавляли певцу шарма. Теперь Макс Барских в рядах ВСУ, а после первого благотворительного концерта в Германии признается – чувствует себя неловко.

Даже на репетиции было сложно находиться на сцене, говорит музыкант. Не понимал, что вообще происходит.

Эта война поставила большой отпечаток на моей жизни.

Но как только начался концерт и Барских увидел глаза родных украинцев, вынужденных бежать от войны в Германию, то совершенно четко понял свою миссию здесь и сейчас.

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Моя миссия – объединить людей и подарить им немного надежды и приятных светлых эмоций.

Кроме того, такие мероприятия созданы не только для украинцев, которые скучают по родной земле, но и для иностранцев, которые таким образом могут выразить свою поддержку и попытаться понять, в чем красота нашей культуры.

Макс Барских рассказывает, что все сопереживают и волнуются за все события и за каждого украинца.

Об информационном фронте и усталости людей

За эти три месяца чувствуется, что многие люди устали от происходящего сейчас.

Тем не менее война продолжается, и нам нужно делать все, чтобы мы были всегда на первых позициях в информационном пространстве.

Это необходимо для того, чтобы люди видели и знали, что помощь еще нужна.

О неожиданном опыте в искусстве

Макс Барских также получил предложение от одной американской галереи нарисовать картину, посвященную Украине, которую певец впоследствии и написал.

Вскоре музыкант пообещал поделиться с поклонниками этой картиной, а деньги от ее продажи отправить на помощь Украине.

Обычно артистов на творчество вдохновляет сама жизнь и ее эмоции: радость, любовь, надежда и горе, печаль, слезы, злость и отчаяние. Именно поэтому во время каждой войны в окопах писались песни, слова которых мы знаем и сейчас. Читай, что вдохновило группу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на создание новой песни.