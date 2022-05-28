Шоу-биз

Макс Барских написал картину и признался, что из-за войны чувствует себя неловко на сцене

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 мая 2022, 11:30
Макс Барських
Фото: Facebook

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