Отмотать бы время назад, до 24 февраля! Премьера новой песни и клипа от группы Без обмежень

Как правило, артистов на творчество вдохновляет сама жизнь с ее эмоциями: радость, любовь, надежда и горе, печаль, слезы, злость и отчаяние. Именно поэтому во время каждой войны в окопах писались песни, слова которых мы знаем и сейчас. Певцы Украины так же выливают свою боль в песнях, пытаясь своим творчеством донести миру правду о войне.

Сегодня, 27 мая 2022 года, группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовала песню 24/02 и видеоработу на нее. Название песни дала трагическая дата, которая навсегда оставила отпечаток в сердцах и судьбах украинцев — полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину.

То утро помнят все украинцы. Люди периодически задаются вопросом: что, если бы этого не было… Что было бы, если бы можно было вернуть время назад и “отменить” это вторжение? Эти размышления и вдохновили на создание песни 24/02. Режиссером видео выступил Артем Григорян, сорежиссером Сергей Танчинец.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

История создания работы 24/02, можно сказать, тот случай, когда все звезды сошлись.

— Мне позвонил наш друг Артем Григорян и поделился идеей видео — война в обратном порядке и жесткий ответ наших ребят на агрессию орды, как финал этого видео! Его идея мне очень понравилась, и я сказал, что у меня как раз есть песня, которую я только что написал.

Сюжет видеоработы доделали уже вместе и сделали этот клип. Клип о том, как наша жизнь изменилась за секунды.

Мы знаем, как было “до” 24 февраля, и уже знаем, какое оно “после”… Жизнь изменилась навсегда. Но, несмотря ни на что, мы верим в ВСУ и знаем, что после нашей победы будет крепкое, свободное и действительно независимое государство, — поделился Сергей Танчинец.

Ранее Kalush Orchestra обнародовали клип на песню Stefania. Видеоработа на победную песню Евровидение 2022 года была снята в разрушенных городах Киевской области, рассказывает о матерях на войне и вызывает сильные эмоции.