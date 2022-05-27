Якби відмотати час назад, до 24 лютого! Прем’єра нової пісні та кліпу від гурту Без обмежень

Зазвичай артистів на творчість надихає саме життя та його емоції: радість, кохання, надія та горе, сум, сльози, злість та розпач. Саме тому під час кожної війни в окопах писалися пісня, слова яких ми знаємо й нині. Співаки України так само виливають свій біль у піснях, намагаючись за допомогою творчості донести світові правду про війну.
Сьогодні, 27 травня 2022 року, гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентував пісню 24/02 та відеороботу на неї. Назву пісні дала трагічна дата, яка назавжди залишила відбиток у серцях та долях українців — повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну.
Той ранок пам’ятають усі українці. Люди час від часу замислюються: що, якби цього не було?.. Що, якби можна було повернути час назад і “скасувати” це вторгнення? Ці роздуми й надихнули на створення пісні 24/02. Режисером відео виступив Артем Григорян, співрежисером — Сергій Танчинець.
Історія створення роботи 24/02 — той випадок, коли всі зірки зійшлися.
— Мені зателефонував наш друг Артем Григорян і поділився ідеєю відео — війна у зворотному порядку та жорстка відповідь наших хлопців на агресію орди, як фінал цього відео! Його ідея мені дуже сподобалася, і я сказав, що в мене саме є пісня, яку я щойно написав.
Сюжет відеороботи доробили вже разом і, зрештою, зробили цей кліп. Відеоробота про те, як наше життя змінилося за секунди.
— Ми знаємо, як було до 24 лютого, та вже знаємо, яке воно “після”… Життя змінилося назавжди. Та попри все ми віримо в ЗСУ і знаємо, що після нашої перемоги буде міцна, вільна та справді незалежна держава, — поділився Сергій Танчинець.
Раніше Kalush Orchestra оприлюднили кліп на пісню Stefania. Відеоробота на переможну пісню Євробачення 2022 була знята в зруйнованих містах Київщини, розповідає про матерів на війні та викликає сильні емоції.