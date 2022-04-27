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Раніше не відчував себе патріотом: Макс Барських про війну та рішення приєднатися до ЗСУ

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Квітня 2022, 23:03
Макс Барських про рішення приєднатись до ЗСУ
Фото: Instagram

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