Не покидає творчість в лавах ЗСУ. Інтерв’ю Колі Серги про пісні та “колег”-зрадників

Коля Серга — український телеведучий та співак. Вів також і популярний проект про подорожі Орел і Решка.
Він планував гастролі Україною, працював над новим проектом і хотів випустити книгу, але повномасштабне вторгнення росіян зруйнувало усі його плани, як і всіх жителів України. Тож з перших днів війни вступив до лав Збройних сил і зараз стоїть на захисті рідної Одеси.
У вільний від служби час музикант займається волонтерством, а також дає безкоштовні концерти у бомбосховищах та виступає для працівників критичної інфраструктури.
Всю правду про вторгнення російських військ він розповідає у своїх піснях. Пісня у якій музикант звернувся до президента країни агресора — Путіна, за кілька годин облетіла соцмережі та стала хітом.
Шаланди повні кефалі на тлі барикад біля одеського оперного театру набули нового сенсу.
Шаланди повні кефалі на тлі барикад біля одеського оперного театру набули нового сенсу.
— Я просто зрозумів, що це мій обов’язок! Поетом, можеш ти не бути, але громадянином бути зобов’язаний. Я подзвонив своїм знайомим і мені сказали приїжджай. Увечері мене вже призвали, — розповів Коля Серга.
Втім, творчості музикант не полишав і за час війни написав чимало пісень, які привернули увагу навіть росіян. Його хіт 2011-го Ду-ду-ду наразі звучить так.
“На Курильских островах говорят — “коничева”. По Себире “синехау”, вместо доброго утра. В Кельнинсберге на немецком, и в Чечне переворот. А в Москве на день победы без акцента Ким поёт — Ще не вмерла України ні слава, ні воля!” — йдеться в пісні Колі Серги.
Виконавець називає цю пісню пророчою. І вірить у те, що невдовзі перемога буде за нами. А в Росії розпочнеться державний переворот.
— Ця пісня пророча, особливо останній куплет. І російські щури швидко це помітили, й Скабєєва у себе в Telegram-каналі виклала, нібито подивіться, які в Україні дебіли, — розповідає музикант.
Коля Серга у вільний від служби час виступає у бомбосховищах та дає концерти працівникам критичної інфраструктури, щоб підняти їхній бойовий дух.
— Це мій спосіб висловити подяку цим людям, я вдячний багатьом людям, захоплююся українцями, тим, як ми згуртувалися, тим, як ми проявляємо свої найкращі якості.
Я пишаюся, що я українець.
Я пишаюся, що я українець.
Виконавець каже, що своїми піснями він намагається донести до російської аудиторії всю правду про війну. А тих зірок, які мають українське коріння, але живуть у Росії й просто мовчать, більше підтримують криваву путінську політику — зрадниками.
— Ті, хто чинять по-іншому, перечікуючи перебуваючи в країні агресора, ігнорують те, що відбувається, не коментують або підтримують агресора — не українці, це росіяни з синіми паспортами, — обурюється музикант.
Однією з таких зрадниць Серга вважає свою колегу музикантку та ведучу, одеситку, з якою разом вели проект про подорожі Орел і Решка – Регіну Тодоренко.
Я не вважаю її своєю колегою, ми якийсь час вели Решку разом. Вона патріот своєї країни, просто її країна — не Україна.
Я не вважаю її своєю колегою, ми якийсь час вели Решку разом. Вона патріот своєї країни, просто її країна — не Україна.
Всі українські зірки намагаються донести правду до світу та підтримати наш народ. Нещодавно у своєму інтерв’ю Маша Єфосиніна розповіла про звірства росіян та ціну перемоги для українців.