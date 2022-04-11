Не покидає творчість в лавах ЗСУ. Інтерв’ю Колі Серги про пісні та “колег”-зрадників

Коля Серга — український телеведучий та співак. Вів також і популярний проект про подорожі Орел і Решка.

Він планував гастролі Україною, працював над новим проектом і хотів випустити книгу, але повномасштабне вторгнення росіян зруйнувало усі його плани, як і всіх жителів України. Тож з перших днів війни вступив до лав Збройних сил і зараз стоїть на захисті рідної Одеси.

Про пісні на війні

У вільний від служби час музикант займається волонтерством, а також дає безкоштовні концерти у бомбосховищах та виступає для працівників критичної інфраструктури.

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Всю правду про вторгнення російських військ він розповідає у своїх піснях. Пісня у якій музикант звернувся до президента країни агресора — Путіна, за кілька годин облетіла соцмережі та стала хітом.

Шаланди повні кефалі на тлі барикад біля одеського оперного театру набули нового сенсу.

— Я просто зрозумів, що це мій обов’язок! Поетом, можеш ти не бути, але громадянином бути зобов’язаний. Я подзвонив своїм знайомим і мені сказали приїжджай. Увечері мене вже призвали, — розповів Коля Серга.

Про віру у свої пісні

Втім, творчості музикант не полишав і за час війни написав чимало пісень, які привернули увагу навіть росіян. Його хіт 2011-го Ду-ду-ду наразі звучить так.

“На Курильских островах говорят — “коничева”. По Себире “синехау”, вместо доброго утра. В Кельнинсберге на немецком, и в Чечне переворот. А в Москве на день победы без акцента Ким поёт — Ще не вмерла України ні слава, ні воля!” — йдеться в пісні Колі Серги.

Виконавець називає цю пісню пророчою. І вірить у те, що невдовзі перемога буде за нами. А в Росії розпочнеться державний переворот.

— Ця пісня пророча, особливо останній куплет. І російські щури швидко це помітили, й Скабєєва у себе в Telegram-каналі виклала, нібито подивіться, які в Україні дебіли, — розповідає музикант.

Про виступи у бомбосховищах

Коля Серга у вільний від служби час виступає у бомбосховищах та дає концерти працівникам критичної інфраструктури, щоб підняти їхній бойовий дух.

— Це мій спосіб висловити подяку цим людям, я вдячний багатьом людям, захоплююся українцями, тим, як ми згуртувалися, тим, як ми проявляємо свої найкращі якості.

Я пишаюся, що я українець.

Про зрадників

Виконавець каже, що своїми піснями він намагається донести до російської аудиторії всю правду про війну. А тих зірок, які мають українське коріння, але живуть у Росії й просто мовчать, більше підтримують криваву путінську політику — зрадниками.

— Ті, хто чинять по-іншому, перечікуючи перебуваючи в країні агресора, ігнорують те, що відбувається, не коментують або підтримують агресора — не українці, це росіяни з синіми паспортами, — обурюється музикант.

Однією з таких зрадниць Серга вважає свою колегу музикантку та ведучу, одеситку, з якою разом вели проект про подорожі Орел і Решка – Регіну Тодоренко.

Я не вважаю її своєю колегою, ми якийсь час вели Решку разом. Вона патріот своєї країни, просто її країна — не Україна.

Всі українські зірки намагаються донести правду до світу та підтримати наш народ. Нещодавно у своєму інтерв’ю Маша Єфосиніна розповіла про звірства росіян та ціну перемоги для українців.