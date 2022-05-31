Хто, якщо не ми? Друга Ріка про результати свого благодійного туру та червневі концерти

Рок-гурт Друга Ріка надалі працює, аби наблизити перемогу України над ворогом. У червні колектив продовжить свій благодійний тур Хто, якщо не ми? Концерти відбудуться в європейських та українських містах.
Під час першої частини туру музикантам вдалося зібрати кошти на загальну суму майже 883 000 грн. Вони пішли на придбання:
Усе це для батальйону спецпризначення, в якому служить брат фронтмена гурту — Валерія Харчишина.
Також організатор концертів перерахував 200 000 грн допомоги до чеського фонду підтримки України, що опікується українськими госпіталями.
Крім фінансової допомоги, польська громадська організація Fundacja Widowisk Masowych передала через музикантів 200 сухпайків для українських захисників, які гурт доправив до Грузинського національного легіону.
Фото: Маргарита Науменко
У травні відбувся виступ гурту Друга Ріка у Дніпрі на станції метро Вокзальна в рамках благодійної програми БезВІЗ БезВійни.
Під час концерту було зібрано понад 825 000 грн. Кошти пішли на придбання двох карет швидкої допомоги для Окремої бригади тероборони Дніпра.
Дякую кожному, хто долучається до нашої благодійної діяльності фінансово. Ви робите велику справу! Завдяки вам ми можемо допомогти тим, хто потребує цього найбільше.
Дякую кожному, хто долучається до нашої благодійної діяльності фінансово. Ви робите велику справу! Завдяки вам ми можемо допомогти тим, хто потребує цього найбільше.
Сподіваюсь, що, відвідуючи наші концерти, ви трохи забуваєте про жахливі реалії й отримуєте позитивні емоції, які так необхідні зараз кожному, аби боротися з ворогом! — сказав Харчишин.
Уже в червні колектив вирушає з концертами в міста України, Франції, Польщі та Литви. Головною метою європейських концертів гурту є збір 30 000 євро на придбання:
Кошти, отримані з концертів в українських містах, будуть направлені на придбання двох пікапів для 95 десантно-штурмової бригади. Мета збору — 14 000 євро.
Фото: Артем Сидоров
Також музиканти візьмуть участь:
Українська співачка Тіна Кароль також дає тур з благодійними концертами по Європі та світу, метою яких є підтримка України. За останній час вона побувала в Японії, Великій Британії, Німеччині, вирушає до Чехії, Литви та Італії.
Читай, що розповіла Тіна Кароль про боротьбу на культурному фронті та свого батька, який служить у лавах тероборони.